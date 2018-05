«Pido perdón a quien hice daño involuntariamente», dice la abogada acusada de estafa La acusada, a su llegada a la Audiencia Provincial. / PABLO LORENZANA La letrada asegura en la Audiencia que no cometió ningún delito y culpa en el cierre del juicio a su antiguo socio por no ingresarla FERNANDO DEL BUSTO OVIEDO. Viernes, 1 junio 2018, 03:42

«Solo me considero culpable de haberme puesto en manos de la sanidad pública». La abogada avilesina A. M. R. F. utilizaba ayer el derecho a la última palabra para rechazar su responsabilidad ante unos hechos por los que la Fiscalía le solicita diez años de prisión, catorce de inhabilitación profesional, 67.000 euros de multa e indemnizaciones por valor de 1,3 millones de euros, en números redondos. El Ministerio Público la considera autora de tres delitos continuados de apropiación indebida, deslealtad profesional y falsedad documental. De esta manera se cerraba la vista pública que se ha celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo desde el 8 de mayo

En su intervención no reconoció los hechos y defendió su honestidad profesional, asegurando que no se había apropiado del dinero que le reclaman y denunciando «el juicio paralelo» sufrido durante cinco años.

«No me considero culpable de una enfermedad», afirmó en el inicio de su intervención, en la que lloró durante buena parte. «No es fácil vivir sin saber si vas a llegar a mañana», afirmó. Además de aludir a sus supuestos problemas de salud mental, la abogada culpó a su antiguo socio de lo sucedido, ya que lo responsabilizó de no haber intervenido a tiempo y no haberla llevado al médico.

También aludió a la intensa carga de trabajo asegurando que llegó a llevar 860 casos, para explicar que la presión la había derrotado. «Trabajar no es delito. ¡Menos mal que no es delito no cobrar o pagar una insolvencia!», afirmó antes de aconsejar a sus compañeros. «Esta profesión pasa factura. Solo los que están dentro de un despacho saben lo que se habla ahí. Esto le puede llegar a pasar a cualquiera», afirmó.

La procesada cerró su intervención pidiendo «perdón a las personas a las que puede hacer daño de forma involuntaria», y se disculpó ante la sala por los incidentes de los primeros días, en los que hubo desmayos y recesos para tomar medicación. Tras ella, la magistrada Covadonga Vázquez Llorens daba por cerrado el juicio.

Dos abogados

Previamente, habían intervenido dos abogados de la defensa en la vista con menos letrados en la sala, lo que se explicaba por su carácter conclusivo. La abogada Diana González Rodríguez, del bufete Espacio Legal, dirigido por Marcelino Tamargo, defendió la inocencia de la acusada y la ausencia de responsabilidad del despacho en el que trabajaba. «No hubo delitos. Las denuncias se producen después de la publicación en LA VOZ DE AVILÉS de su situación, sus clientes vayan a su despacho y allí les animen a demandar», aseguró manteniendo la línea argumental de Tamargo.

Argumentó la ausencia de responsabilidad del despacho porque «cada abogado trabajaba de manera independiente y se había organizado para que confluyese la burocracia. Era una sociedad profesional de carácter instrumental».

Por su parte, Javier Leiva, abogado de la aseguradora Caser, incidió su intervención en excluir la responsabilidad civil. Caser es la aseguradora del Colegio Oficial de Abogados de Oviedo y que, por lo tanto, debería abonar las responsabilidades civiles que pueda fijar la sentencia.

Después de unas consideraciones teóricas sobre las responsabilidades civiles en la vía penal, apeló a que la póliza del Colegio «solo cubre a los abogados en el ejercicio de su actividad profesional, donde no entran la estafa y la deslealtad».

A partir de ahí abordó una a una las diferentes piezas que se juzgan para anularlas. Cuando no se trataba de un cobro de honorarios, no había caso. Y, si existía, el posible daño ya había resuelto por otro abogado, por lo que no cabía indemnización. En el repaso no faltaron casos donde tan sólo apreció profesionalidad y también consideró algunas afirmaciones de las acusaciones como faltas de rigor. Por ejemplo, cuando se argumentaba el daño moral por «la incertidumbre» provocada. «Es algo que siempre sucede cuando se espera una sentencia y no se puede indemnizar». Leiva alertó sobre el riesgo de «criminalizar» el trabajo de los abogados y de llevar a la vía penal «temas que, como mucho, deberían ser tratados en la vía civil».

Ahora sólo queda esperar la sentencia. Dada la complejidad del caso y el volumen del expediente (son seis mil folios, con treinta casos diferentes), todos los abogados coincidieron que lo normal será conocerla después del verano.