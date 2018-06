«No pienso dejar escapar ni una beca» Sergio López, ayer, en la calle de La Cámara. / PATRICIA BREGÓN Sergio López regresa de estudiar en Estados Unidos con la Fundación Amancio Ortega C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 19 junio 2018, 02:00

Un montón de buenos amigos, muchas más experiencias y la inmersión en una cultura diferente a la que ha sacado el máximo provecho. El avilesino Sergio López acaba de regresar de estudiar el equivalente a primero de bachillerato en Estados Unidos becado por la Fundación Amancio Ortega. Una «oportunidad tremenda» que aconsejaría «sin pensarlo a todo el mundo». Alumno del Instituto Virgen de la Luz, todavía no tiene muy claro si estudiar el doble grado de Física y Matemática o una ingeniería, pero sobre lo que no tiene ninguna duda es de que tratará de matricularse de algún curso en el extranjero. «No pienso dejar escapar ni una sola beca», avisa.

Nueve meses alejado de casa, Sergio ha regresado cambiado. Más alto, nuevo corte de pelo y algún kilo menos gracias a que los híper azucarados refrescos de allí no le gustaban en absoluto y porque en su familia de acogida «se cocinaba sano y bien». Solo echó de menos el pan. «¡Solo conocen el de molde!», exclama. Tanto se quejó del mismo que su familia le llevó al supermercado a comprar pan 'de verdad'. La sorpresa fue descubrir que aquello era tan solo un sucedáneo, unas baguettes sin apenas corteza.

Sin embargo, esa ha sido la anécdota de una experiencia en la que lo realmente diferente fue la organización escolar. «Las únicas asignaturas obligatorias, y que además tenía a diario, eran religión e inglés», explica. La religión se justifica porque se matriculó en una escuela luterana. No era la fe mayoritaria de St. Joseph (Michigan), donde predomina el protestantismo, pero una de las consignas del luteranismo es predicar y difundir su credo religioso. Por eso acoger a un estudiante extranjero es una buena oportunidad de sembrar la semilla. A Sergio no le han convencido, pero ahora atesora un conocimiento sobre la religión como pocos chavales de su edad en España. Y eso a pesar de que fue la asignatura en la que peor nota sacó. «Piensan mucho en el cielo y ellos creen que solo va allí quien tiene fe, por eso tratan de hacer llegar su religión a la gente». Un proselitismo tan «gracioso y curioso» para Sergio como «cansado».

«Tuve mucha suerte con mi familia. Fue muy acogedora. Igual que el resto de la gente» «No tuve ningún problema en las clases. El inglés se me dio mejor de lo esperado»

A pesar de que vivió con un pastor luterano, el avilesino cree que no pudo «tener más suerte» al dar con una familia «muy acogedora». En realidad, todo el mundo lo fue. No tuvo ningún problema ni en hacer amigos ni en adaptarse al curso, que pilló empezado. Allí, las clases comienzan en fechas diferentes en función del estado para que las vacaciones escolares no coincidan en la misma época y evitar así la masificación de ciertas zonas o incluso el colapso de los transportes. En Michigan, por ejemplo, el curso escolar se desarrolló del 31 de agosto al 30 de mayo.

Inglés y matemáticas

«No tuve ningún problema para seguir las clases. El inglés, aunque iba sin miedo, se me dio mejor de lo esperado. Además, he mejorado mucho», explica. Este curso intensivo espera que le sirva para sacar una buena nota en inglés en el próximo curso escolar. Es la asignatura con la que mejores sensaciones regresa junto con las matemáticas.

«El sistema allí es muy diferente. Tú tienes que cubrir unos créditos al semestre, pero tienes libertad para elegir las asignaturas. Es decir, que puedes sacar el título sin haber estudiado física, por ejemplo». La contrapartida de esta organización que el padre de Sergio, profesor, valora positivamente como una forma interesante de atender la diversidad, es el tedio. «Siempre hay las asignaturas a las mismas horas de lunes a viernes», claro que entiende que de otra forma no sería posible organizar el horario de los docentes y permitir a los alumnos la elección de clase.

Esta flexibilidad en la elección de materias fue la que le permitió coger una clase de matemáticas avanzadas. «Los profesores vieron el resumen de mi currículum y me lo aconsejaron», lo que a la vista de los resultado parece una buena elección.

Sergio fue uno de los dos únicos españoles que coincidieron en la escuela. La otra fue una chica catalana, y sí, a Sergio le preguntaron sobre Cataluña, porque aunque no había demasiado conocimiento sobre lo que ocurre en España, alguna imagen de lo que ha ido ocurriendo en los últimos meses sí había llegado hasta Michigan.

Escuela y estudios aparte, Sergio se ha sorprendido con la dificultad para moverse por un país en el que sin un coche no eres nadie. «Pueden sacar el carnet de conducir a los dieciséis años y no me extraña, porque es la única forma de llegar a los sitios. En los pueblos y ciudades no hay aceras y, como pude comprobar, caminar por el borde de la carretera no es recomendable, además las distancias son enormes y no hay transporte público», resume.

Ahora en Avilés ha vuelto a coger el autobús y a comer pan de verdad. Y, curiosamente, se siente un poco extraño. Estos nueve meses han muy intensos y volver a lo de siempre, por conocido que resulte, no deja de ser extraño.