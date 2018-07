«Ha sido una píldora motivacional, nos marchamos con las pilas cargadas» Asistentes al congreso durante un receso en la jornada matutina en el Centro del Profesorado y Recursos. / MARIETA Los 250 asistentes cierran con satisfacción el XI Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 5 julio 2018, 02:05

La tormenta que ayer despidió a los 250 participantes del XI Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas celebrado en Avilés no aguó las satisfactorias impresiones tras tres días de intensa formación a través de comunicaciones y talleres. Profesores llegados de todos los puntos de España compartieron sus estrategias, modelos o proyectos de enseñanza en una puesta en común recibida como «una auténtica píldora motivacional».

«Nos marchamos de aquí con las pilas cargadas. Llegamos cansados después del curso y, en muchos casos también tras las oposiciones, y después de este congreso podríamos volver a dar clase mañana mismo», se expresaban Víctor Manso, Ángel Ibaibarriaga, Miguel Cambronero y Javier Fraile, cuatro profesores de Educación Física en Madrid que el martes presentaron el 'goubak', un deporte colectivo de colaboración-oposición inventado por ellos, que se juega en una pista redonda, con tres postes-portería y con un balón vertical.

«Aquí compartes inquietudes con otros colegas y no te sientes en una isla», compartió Javier Fraile, quien no duda de que los conocimientos y experiencias conocidas les servirán para «renovar la disciplina». «Hemos visto ideas muy buenas, experiencias reales, no solo teóricas, muy enriquecedoras», añadió Ibaibarriaga. Los cuatro coincidieron en señalar, además, la buena organización del congreso. «Por encima de otros», remarcaron.

De periodicidad bienal, el anterior congreso se organizó en 2016 en Barcelona. De allí llegaron Xavier Fabré, Ia Camps y Xavier López, miembros del grupo Coop D'efecte (Cooperativa Golpe de Efecto), que definieron la cita como la mejor forma de «sacudirse el polvo». No era de su autoría, pero encajaba con anillo al dedo para definir tres días de «reciclaje» y de ver «maneras distintas de enfocar las cosas» que podrán «servir en nuestras clases». «Los talleres han estado muy bien, a pesar de que no pudimos apuntarnos a los que queríamos porque las plazas eran limitadas y en algunos se acabaron muy rápido», explicó Fabré.

No exageraba porque, tal como confirmó Roberto Sánchez Gómez, del equipo organizador, las 250 plazas habilitadas se llenaron en veinticuatro horas. «De los inscritos, cincuenta han sido asturianos y el resto de fuera. Y han quedado doscientas personas en lista de espera», un éxito que él se explica por «la corriente de interés emergente por las enseñanzas deportivas». Más del 90% de los asistentes fueron profesores de educación física de todas las etapas educativas. El 40% de primaria, el 35% de secundaria y el 25%, de la Universidad, aproximadamente.

Aprendizaje-servicio social

Óscar Chiva fue uno de ellos. Profesor del Departamento de Educación de la Universitat Jaume I (Castellón), presentó ayer el proyecto 'aprendizaje-servicio en Educación Física: cooperación y transformación social', galardonado el año pasado por la Asociación Española de Deportes Colectivos con el IV Premio Pedagogía del Deporte. El aprendizaje-servicio es un «modelo pedagógico que basa el proceso de enseñanza en un escenario de injusticia social o de necesidad», expuso.

Por ejemplo, «en 2012, en plena crisis, la asociación Instituto Valenciano no tenía recursos para contratar a un monitor de actividad física para sus asociados. En primero de bachillerato, el currículum de Educación Física plantea que el alumnado tiene que empezar a dirigir sesiones de actividad física y debe conocer las capacidades físicas relacionadas con la salud y cómo aplicarlas, entonces intentamos organizar en uno de los grupos de primero de bachillerato sesiones para que este colectivo pudiese trabajar aquello que la administración no le estaba proveyendo», explicó.

No es un voluntariado en el sentido estricto porque «nuestra ayuda social está vinculada al currículum. El alumnado tiene que dominar unos contenidos, es evaluado y sigue asistiendo a clase. Es decir, la forma de impartir la asignatura consiste en prestar el servicio, pero no por ello se dejan de trabajar los contenidos de la misma».

En la medición de resultados han comprobado que si bien respecto al aprendizaje académico propiamente dicho «no se detectan diferencias significativas, sí las hay de calidad porque este modelo es más práctico, desarrolla más las competencias sociales y permite al alumnado entender mejor su rol y la realidad», aseguró.