El Plan del Casco Histórico genera recelos en la oposición El palacio de Carlos Lobo, que ha sido excluido del Plan del casco histórico. / MARIETA Ningún partido aclara si votará a favor de la aprobación inicial en el próximo Pleno a la espera de someterlo a un estudio en profundidad J. F. GALÁN AVILÉS. Miércoles, 9 mayo 2018, 03:57

Los partidos de la oposición no aclararon ayer si aprobarán o no de forma inicial el Plan Especial de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico en los términos en los que finalmente ha quedado redactado tras los cambios impuestos por el gobierno local y por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA). Los de mayor calado son la retirada de dos proyectos que estaban contemplados en el documento inicial, la recuperación de la casa palacio de Carlos Lobo y el que prevé desarrollar un equipamiento privado en la parcela de 'Los 7 enanitos', en la calle Palacio Valdés.

En el primer caso la propiedad ha solicitado rehabilitarlo como edificio de apartamentos turísticos. Ante esta situación, el gobierno local ha decidido retirarlo del plan para facilitar la tramitación administrativa y acelerar el proceso, dado que las licencias sobre bienes inmuebles afectados por el plan quedarán congeladas hasta su aprobación definitiva.

Y el camino es largo. El plan será sometido este mes a la aprobación inicial por parte del Pleno. Después se abrirán sendos periodos de exposición pública y de alegaciones, que tendrán que ser resueltas por el Ayuntamiento para a renglón seguido someterlo, con las hipotéticas modificaciones que puedan surgir, a una segunda votación plenaria, la aprobación provisional. El plan tendrá que ser remitido de nuevo a la CUOTA y solo entonces, tras su visto bueno, se someterá a la tercera y ya definitiva votación plenaria. En el mejor de los casos, difícilmente menos de un año.

El proyecto de 'Los 7 enanitos' prevé desarrollar un equipamiento privado en la parcela de la antigua guardería homónima, concediendo un incremento de edificabilidad en la parte trasera. La CUOTA ha dictaminado que se tramite en el marco de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, por lo que también ha sido excluido del plan. Cabe recordar que está pendiente de resolver el conflicto abierto entre el Ayuntamiento y la propiedad, que ha solicitado la expropiación forzosa de la finca.

Además de la retirada de estos dos proyectos, la CUOTA también ha impuesto incorporar un listado de los propietarios de los bienes afectados, una memoria de viabilidad así como tramitar en un expediente independiente la modificación del Catálogo Urbanístico. El resultado es que el documento que se llevará al Pleno guarda diferencias con el que se aprobó en abril de 2017 con los votos a favor de PSOE, PP, IU y Ciudadanos, la abstención de Somos y el voto en contra del concejal de Ganemos.

Posteriormente, los criterios de la CUOTA y de los técnicos municipales llevaron al gobierno a tomar la decisión de volver al punto de partida, a volver a someter el documento a una nueva aprobación inicial, para así ganar seguridad jurídica ante una posible reclamación de los propietarios afectados.

Los portavoces políticos se expresaron ayer con cautela apelando a la «complejidad técnica». El PP no realizó ningún tipo de declaración. Somos valoró que, «a la espera de un estudio en profundidad, ha quedado claro que aquel proyecto inicial no era perfecto, como decía el PSOE. Tanto Patrimonio como CUOTA han aceptado parcialmente nuestras alegaciones, y el plan que ahora tenemos sobre la mesa ha cambiado bastante con respeto a aquel que según el PSOE era impoluto», subrayó su portavoz, David Salcines. También percibe «trato de favor hacia algunos propietarios. No se trata de quitar nada a los privados, sino de defender lo público», concluyó.

IU observa «retraso en la tramitación» que atribuye «a la cabezonería del PSOE. No hizo las cosas bien, y la CUOTA las ha puesto en su sitio». Según su portavoz, Llarina González, la retirada del proyecto de rehabilitación del palacio de Carlos Lobo «hace que el plan pierda esencia».

Desde la perspectiva de Carmen Pérez Soberón, portavoz de Ciudadanos, «no queda más remedio que enmendar el error y adaptarse a las exigencias de la CUOTA», mientras que Ganemos mantiene su postura. «Es un proyecto de aprovechamiento urbanístico del casco histórico, no de recuperación», dijo su portavoz, Agustín González.

El no adscrito Constantino Álvarez si manifestó su posición de forma meridiana. «No es el mejor plan, pero es el único posible. Los proyectos del palacio de Carlos Lobo y de 'Los 7 Enanitos' eran conflictivos, por lo que su retirada resulta positiva. Allanan el camino. Solo nos queda comprobar que el informe de viabilidad económica refleja, como exige la ley, que no hay movimiento especulativo, que la rentabilidad es razonable», concluyó.

La recuperación de un tramo de la antigua muralla medieval en el entorno de las calles de El Muelle en su confluencia con La Muralla, Los Alfolíes y Las Alas, de la capilla homónima y de la iglesia de San Antonio de Padua, abriendo un tránsito peatonal a su alrededor es la punta de lanza del plan, que también recoge otras actuaciones. Reordenar el primer tramo de la calle de Las Alas, obteniendo equipamiento público, edificación residencial y un aparcamiento, ampliar la plaza de José Martí, conectándola con una edificación colindante y abrir hacia el parque de El Muelle la capilla de Las Alas son algunas de ellas.