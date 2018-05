El apoyo del PP garantiza la aprobación inicial del Plan de mejora del Casco Histórico Rodríguez de la Torre. / Marieta Dará su aprobación «pese a que se visto reducido a unas serie de actuaciones independientes» y Somos critica la «renuncia a las plusvalías sociales» JOSÉ FERNANDO GALÁN Avilés Miércoles, 23 mayo 2018, 04:03

El Plan Especial de Reforma del Casco Histórico saldrá finalmente adelante. Así lo garantiza el voto a favor de los tres concejales del Partido Popular, que ayer deshojó la margarita. «Lo que nos ha presentado el PSOE no tiene nada que ver con el proyecto inicial. Se han caído dos de sus elementos más importantes, y ya no se puede hablar de un plan, solo de una serie de actuaciones independientes que no responden a lo que se merece el casco histórico. Pero negarnos a que se lleven a cabo supondría frenar la actividad económica, y en consecuencia vamos a dar el sí», manifestó ayer su portavoz, Carlos Rodríguez de la Torre.

Somos también bajó ayer sus cartas. Votará no, idéntica postura a la que mantendrá Ganemos. Con independencia de las decisiones que adopten Izquierda Unida, que ayer se debatía entre el sí y la abstención, y Ciudadanos, PSOE, PP y los tres concejales no adscritos, que ya anticiparon su apoyo desde el primer momento, suman catorce votos en una corporación de veinticinco, es decir, tienen la mayoría absoluta. La votación se celebrará en la sesión plenaria señalada para mañana.

Los dos elementos que se han quedado fuera del plan a los que se refiere De la Torre son lo que afectaban a la casa palacio de Carlos Lobo, retirada por decisión del gobierno local en aras a facilitar su rehabilitación como edificios de apartamentos turísticos, tal y como ha decidido la propiedad, y al edificio protegido conocido como 'Los 7 enanitos', en la calle de Palacio Valdés, en el que se prevé desarrollar un equipamiento privado concediendo un incremento de edificabilidad en la parte trasera de la parcela. En base a los criterios de la CUOTAse tramitará mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

Sus votos sumados a los del PSOE y a los de los no adscritos arrojan mayoría absoluta

Así las cosas los doce proyectos iniciales se quedan en diez. El de mayor calado es el que prevé recuperar parte de la antigua muralla medieval, cuya viabilidad el PP pone en tela de juicio. «Lo que en realidad se va a hacer es derribar unos edificios», dijo en alusión a los que rodean la iglesia de San Antonio de Padua por las calles de La Muralla y El Muelle. «Solo entonces podremos ver qué es lo que se puede recuperar y si se corresponde con lo que nos trata de vender el PSOE», añadió De la Torre.

Somos argumenta su negativa en que, a su juicio, el Ayuntamiento «ha renunciado a las plusvalías sociales, el 10% del aprovechamiento público. El plan no responde tanto a los intereses generales de la ciudad como al de una serie de particulares que son los que realmente llevan la iniciativa, y esa renuncia ha roto definitivamente el equilibro. Es urbanismo a la carta», manifestó su portavoz, David Salcines. Además, añadió, el grado de protección de los edificios afectados se mantiene o se reduce, cuando debería suceder lo contrario». Las modificaciones introducidas por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), «se adaptan al menos parcialmente a nuestros planteamientos y han dejado claro que el plan no era perfecto, como nos decía el PSOE. Encima el PSOE ha decidido dejar sin efecto la aprobación inicial concedida el año pasado y volver a la casilla de salida». En este sentido, cabe recordar que cuatro años atrás un plan anterior fue tumbado por los tribunales».

Otros proyectos

Además de la recuperación parcial de la muralla el que mañana se someterá a la aprobación plenaria, también se prevé ordenar el primer tramo de la calle de Las Alas, obteniendo un equipamiento público vinculado al edificio de servicios del Principado, una nueva edificación residencial y un aparcamiento público bajo rasante con acceso desde la calle Jovellanos, ampliar la plaza de José Martí, conectándola con una edificación colindante, y comunicar el parque de El Muelle con el espacio posterior de la capilla de Las Alas.

El plan de mejora proyecta también abrir un nuevo pasaje de acceso al parque de Ferrera desde Rivero, restaurar el edificio protegido sito en el número 22 de Galiana, eliminar, mediante el derribo de ruinas y la alineación de fachadas, el 'martillo' que se forma en el tramo de Marcos del Torniello a la altura de la plaza del Carbayo y rehabilitar los dos edificios de la esquina de Emile Robin y Los Telares.

La aprobación inicial no es más que el primer paso. Después el Pleno tenderá que dar la provisional y finalmente la definitiva, en ambos casos previo periodo de alegaciones y revisión por parte de la CUOTA.