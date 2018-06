La Plataforma de los servicios públicos pide que el bono de diez viajes de autobús no caduque Y. L. AVILÉS. Miércoles, 13 junio 2018, 00:49

La subida del precio del billete de autobús en Avilés no ha gustado a la Plataforma en defensa de los servicios públicos de la comarca. Volvió a insistir ayer en una medida que ya viene reclamando desde hace tiempo que es que el bono de autobús de diez viajes no caduque, lo que rebajaría el precio del viaje a 0,90 euros «e incidiría en un más que probable aumento de la utilización de los servicios públicos».

Recordaban ayer que esta entidad ha denunciado en numerosas ocasiones «las carencias» del sistema de transporte colectivo en la comarca que redundan en «muy mal servicio y el más caro de España». Para la plataforma, la solución pasaría por un plan de movilidad comarca y otro autónomo «en el que se conjuguen las necesidades locales y comárcales y también se piense en el área metropolitana».

«A pesar de haber puesto en conocimiento de los ayuntamientos y del Consorcio de Transportes todas las deficiencias, no hemos visto mejoras destacables», señala la entidad en un comunicado. Entre las carencias que cita se encuentra el recorrido de algunas líneas, las frecuencias, la duración de los viajes, la señalización de las marquesinas o el hecho de que algunas zonas estén mal cubiertas o simplemente no tengan transporte colectivo. «Pensamos que la solución a estos problemas pasan necesariamente por un plan de movilidad y que no puede ser local sino que tiene que completar toda la comarca», afirman. La entidad apuesta claramente por el transporte público de calidad y ofrece su colaboración a las instituciones «para su difusión y puesta en valor».