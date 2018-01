Podemos plantea una pregunta en Bruselas sobre los intoxicados en AZSA

La delegación de Podemos en el Parlamento Europeo ha remitido una pregunta a la Comisión Europea relativa a la situación de los trabajadores intoxicados por mercurio y otros metales pesados en el accidente registrado en Asturiana de Zinc en noviembre de 2012. En ella, expone que «se detectaron diecisiete incumplimientos de las normativas de seguridad laboral, y de los 49 trabajadores afectados únicamente trece han recibido la incapacidad laboral» manifestó la eurodiputada de la formación morada Tania González, promotora de la pregunta parlamentaria, que el pasado noviembre recibió en Bruselas a una delegación de los afectados.

Su situación, subrayó, «es de absoluta precariedad y abandono. Sufren graves secuelas psíquicas que lejos de remitir se acentúan, entre ellas, dolores crónicos, Parkinson, depresión y problemas respiratorios. Dado que el Principado no ofrece soluciones satisfactorias para casos crónicos como este, queremos que la Comisión Europea se pronuncie sobre si se vulneraron las recomendaciones del reglamento europeo sobre el mercurio».

En su visita al Parlamento Europeo, los trabajadores manifestaron que no se ha valorado adecuadamente su estado clínico y no reciben la asistencia médica necesaria para tratar las secuelas que, aseguran, padecerán toda su vida. «Necesitan una protección especial que , cinco años después del, la mayor intoxicación por mercurio registrada en Europa, no tienen», concluyó la eurodiputada de Podemos

La pregunta parlamentaria ha sido firmada también por las eurodiputadas asturianas Estefanía Torres (Podemos) y Angela Vallina (IU) y cuenta con los apoyos de los también eurodiputados Javier Nart y Carolina Punset, de Ciudadanos.

Malestar por las primas

Por otra parte, los afectados manifestaron su malestar por las elevadas primas que recibirán los trabajadores de AZSA debido al récord histórico de producción alcanzado por la planta avilesina. Piden que se les abonen los tratamientos médicos que tuvieron que pagar con su cuenta.