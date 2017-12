«Le hubiera podido ocurrir a cualquiera», dice el autor de un atropello mortal El vehículo parado después del atropello. / MARIETA El conductor que en diciembre de 2016 arrolló a un peatón en un paso de cebra de Los Canapés asegura en el juicio que lo deslumbró el sol C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 22 diciembre 2017, 00:55

L. E. A. defendió ayer que fue deslumbrado por el sol cuando el 12 de diciembre de 2016 atropelló y mató a Ángel Martínez, de 59 años, en un paso de cebra a la salida de la rotonda de Los Canapés, «un punto negro del tráfico en Avilés», recordó su abogado durante la vista oral celebrado en el Juzgado de lo Penal Número 1.

L. E. A., médico de profesión, relató que «había mucho sol, el semáforo estaba en ámbar y no había nadie cruzando cuando, de repente, apareció una silueta corriendo, oí un golpe, me asusté, paré el coche y fui a socorrer. Enseguida llegó una enfermera. Todavía tenía pulso». «La luz me cegaba», insistió a preguntas de la fiscal, que solicita dos años de prisión y dos de privación de carnet de conducir, aparte del pago de una indemnización de 265.000 euros a la viuda y a la hija.

Las acusaciones particulares de madre e hija aumentan la petición de pena a tres años de cárcel y mantienen la de dos de retirada de carnet. Asimismo, piden el abono de 45.835 y 17.308 euros más para la viuda y la hija, respectivamente, que ya han recibido 186.574 euros. Las abogadas Irene Astariz y María Tamargo expusieron la delicada situación en la que se había quedado la familia tras el fallecimiento de Ángel Martínez. 'Gelo' o 'Gelín', como también era conocido, trabajaba esporádicamente como camarero porque se dedicaba a las labores del hogar y al cuidado de su mujer, con una dependencia reconocida del 74%. Su hija, de 25 años en aquel momento y que compaginaba los estudios con un trabajo parcial para cubrir sus gastos, tuvo que dejar de estudiar para ayudar a su madre.

David Fernández, que además de letrado del acusado es defensor de la compañía aseguradora, reconoció que «no hay dinero que pague una vida», pero rechazó las pretensiones económicas de la familia. «Es cierto que hay una responsabilidad... y que la viuda sufre una desgraciada enfermedad», pero «se está juzgando como un delito de homicidio imprudente lo que es una imprudencia leve porque no se infringieron las más elementales normas de prevención y cautela».

Expuso que el conductor no conducía a más de 30 kilómetros por hora, el accidente se produjo en un paso de peatones conflictivo y ese día el sol era intenso. Remarcó los cambios que se adoptaron en ese punto tras este atropello y que consistieron en el desplazamiento de veinte metros del paso, la colocación de vallas para que los peatones no crucen indebidamente justo en la curva y las bandas sonoras.

Solicitó la libre absolución para su cliente o, subsidiariamente, tres meses de retirada del carnet y otros tantos de multa.

Extremar la precaución

La Fiscalía insistió en calificar el atropello mortal como una imprudencia grave porque ocurrió en un paso bien señalizado «con independencia de que después se haya incrementado la seguridad». Afirmó que el acusado conocía la zona y «podía haber extremado la precaución» y tampoco consideró acreditado que hubiese sido deslumbrado.

Los únicos testigos parciales del suceso declararon por videoconferencia. Explicaron que se habían cruzado con él poco antes de ser atropellado, que bajaba caminando y que cuando oyeron el golpe se dieron la vuelta. A preguntas de la defensa, no pudieron precisar si llegado al paso de cebra había echado a correr, tal como declaró el conductor.

El acusado usó el turno de la última palabra para pedir perdón, repetir que «le habría podido ocurrir a cualquiera de los que estamos aquí» y señalar que necesitaba el coche para trabajar.

El caso ha quedado visto para sentencia.