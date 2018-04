Rifirrafe telefónico entre un Policía local y un vecino en Avilés 01:13 Un ciudadano difunde una llamada en la que reclamaba policías para regular el tráfico en un atasco y recibe como respuesta: «Lo primero que tiene que hacer un agente es tomar un café» LVA Viernes, 27 abril 2018, 13:53

Una conversación telefónica entre un agente de la Policía Local de Avilés y un ciudadano está corriendo como la pólvora esta mañana por las redes sociales y los teléfonos móviles. En ella reclama agentes en el atasco producido esta mañana a la entrada de la autopista y el agente le responde que no tienen gente para realizar este servicio.

En ese momento, el ciudadano recrimina la presencia de policías en un conocido establecimiento avilesino, y el agente dice que «lo primero que tienen que hacer es tomar café, evidentemente», tras lo que el ciudadano les comunica que tiene la llamada grabada y la va a hacer pública.

La Policía Local ha pedido disculpas por esta respuesta, lamentando «no haber estado afortunados» en la contestación. Aclaran, eso sí, que en ese momento no había ningún agente tomando nada en ningún sitio, sino que estaban todos ocupados en distintos servicios.

El cuerpo ya se ha puesto en contacto con el autor de la llamada para disculparse y ha puesto en marcha el protocolo estipulado para estos casos.

La llamada tranascurrió así:

Policía Local: Policía Local. Buenos días.

Ciudadano: Oye, ¿cómo es que no hay nadie aquí en Los Canapés, que está todo colapsado y está todo desbordado por todos lados?

PL: ¿En Los Canapés me dices?

C: Está cortada la entrada de la autopista, creo que lo sabéis, y está todo colapsado por todos lados y no hay ni dios aquí dirigiendo el tráfico. Están colapsando la rotonda y no hay dios a pasar de los que bajan de Villalegre, joder. Hombre, entiendo que debería haber alguien aquí.

(Pregunta otro agente)

PL 2: ¿Qué es, un ciudadano?

PL: Sí

PL 2: Mire, vamos a ver. No hay nada en la autopista. La tenían que haber abierto a las seis y no la abrieron. La acaban de abrir, con lo cual eso se va a solucionar. Y si no hay nadie es porque no tenemos gente para tenerla ahí en estos momentos.

C: Ostia, y para desayunar en La Biblioteca sí tenéis gente, ¿no?

PL 2: Sí, porque los que entran lo primero que tienen que hacer es tomar café, evidentemente.

C: Ah, sí. Tomar café es lo primero que hay que hacer antes de atender las urgencias de la ciudad

PL 2: Bueno, a veces atendemos las urgencias de la ciudad y se quejan igual.

C: Mira, tengo la llamada grabada y voy a poner que lo primero que tiene que hacer la policía es desayunar.

PL 2: Y te vas al periódico.

C: Así nos va.