La Policía Local de Avilés cederá agentes a Corvera ante la escasez de su plantilla Dos agentes de la Policía Local de Avilés en el parque de Ferrera durante la última comida en la calle. / MARIETA La ayuda se prestará para cubrir vacaciones y ayudar en fiestas y eventos con agentes fuera de servicio que accedan voluntariamente SHEYLA GONZÁLEZ NUBLEDO. Viernes, 15 junio 2018, 03:16

La Policía Local de Corvera se encuentra bajo mínimos. Los últimos procesos de contratación en varios concejos asturianos han propiciado que cuatro agentes del concejo hayan obtenido plaza en otros ayuntamientos. Esto ha provocado una situación de desajuste en la plantilla corverana, que de tener veinte efectivos se queda con quince ya que otro agente se encuentra destinado a otras tareas. Ante esta situación el equipo de gobierno de Corvera ha optado por buscar soluciones que pasarían por la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Avilés para compartir efectivos.

Este acuerdo permitirá que agentes avilesinos fuera de servicio puedan realizar horas extras, si lo desean, en Corvera. El convenio con Avilés aún no se ha materializado, ya que está pendiente de la última revisión de los técnicos municipales que han tenido que corregir algunos flecos.

En el Ayuntamiento de Avilés recibieron la petición con buenos ojos y en el marco de «una colaboración mutua entre consistorios de la misma comarca», matizó ayer Raúl Marquínez, concejal de Recursos Humanos. La ayuda extra de los agentes se materializará en situaciones puntuales. «Se ha acordado que puedan prestar sus servicios para cubrir vacaciones o bien con eventos como la fiesta de San Juan o las de septiembre», explicó Marquínez.

Tendrá validez, en principio, hasta el 30 de septiembre, de manera que abarcará todo el verano. Época en la que las vacaciones agravan la situación de la Policía Local corverana. «No es una fecha fija, ya que si en Corvera siguieran precisando esa colaboración, se podría prorrogar», indicó el concejal avilesino, que también añadió que «no se trata de un convenio bidireccional, sino que será solo para que los agentes de Avilés ayuden en Corvera. En nuestro caso con nuestra plantilla tenemos suficiente para cubrir nuestras necesidades, lo que no quiere decir que no se siga estudiando su ampliación en el futuro».

Esta situación fue denunciada ayer por Somos Corvera, que la rechaza de pleno, después de que fuera presentada en la pertinente comisión informativa. «Era algo que se veía venir, llevamos tiempo diciendo que la plantilla policial, que cuenta también con agentes a punto de jubilarse, podría quedar en jaque con los traslados. Ahora nos hemos encontrado con el problema y se están buscando alternativas sin sentido», denunció su portavoz, Rogelio Crespo.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, explicó ayer que «antes de tomar esta decisión hablamos con los agentes. Les propusimos hacer su jornada y horas extras, todo remunerado como debe de ser. A mayores les recompensábamos el esfuerzo repartiendo el dinero que se invertirá en la contratación de cuatro agentes. Les ofrecimos cobrar más de cuatrocientos euros a mayores pero no les valió». Esta posibilidad no fructificó porque «la plantilla pidió que, pasados los meses de verano, cuando se incorporaran los nuevos agentes, se consolidase ese aumento de suelo. Eso no lo vamos a hacer porque es injusto para el resto de trabajadores y porque no se ha llevado a mesa negociadora», comentó Fernández.

Mientras, algunos de los turnos de trabajo diurnos de la Policía Local de Corvera se mantienen con un solo agente patrullando por las calles del concejo, según apunta Crespo. «No es seguro, ni para el agente ni para el concejo. Dijimos que peligraba el turno de noche por la falta de efectivos pero para no tener que renunciar a él han optado por reducir agentes durante el día cuando esa no es la solución», recalca el portavoz de Somos.

Desde el PSOE ofreció la alternativa de contratar agentes auxiliares, propuesta también de Somos, pero fueron los agentes quienes la rechazaron. «Además no nos valía porque no pueden patrullar de noche», matizó el alcalde. Paralelo a esto, el Ayuntamiento de Corvera ha iniciado los trámites para convocar cuatro nuevas plazas para la Policía Local aunque para ello ha recurrido a la opción de hacerlo a través del Instituto Adolfo Posada, dependiente de Principado, y que demorará su incorporación unos meses.

«Es una medida de presión»

Somos hizo hincapié en que «ahora la plantilla se queda con quince efectivos y las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Habrá días en los que estén operativos siete agentes para todos los turnos. Eso sin contar si se dan bajas imprevistas o descansos. No se puede consentir», indicó Crespo.

El grupo de la oposición cree que la firma de este convenio con el Ayuntamiento de Avilés no es más que «una medida de presión a los agentes de aquí» y es que denuncian que «el equipo de gobierno está en mesa negociadora abierta con la plantilla y con esta medida se les está poniendo en un aprieto», señaló el portavoz de Somos.