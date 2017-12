La Policía Local denuncia a once bares en la campaña de vigilancia navideña Imagen de archivo de la Policía Local de Avilés. / PATRICIA BREGÓN Este año se inspeccionaron 160 locales, de los que 52 no presentaba ninguna irregularidad, la mejor cifra desde 2012 FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Martes, 26 diciembre 2017, 00:32

La Policía Local de Avilés ha denunciado a once bares de Avilés con motivo de la campaña de inspección navideña que se viene haciendo desde el año 2012. En este ejercicio, se ha realizado el mayor número de comprobaciones desde ese año, alcanzando los 160 establecimientos. De igual manera, es el año en el que mayor número de locales no presentaba ninguna irregularidad, en concreto 52, frente a los 21 del pasado ejercicio. También se reducen los establecimientos con irregularidades leves, aquellas que fueron corregidas tras la visita de los agentes policiales. En concreto, este año se encontraron noventa locales en estas circunstancias cuando en 2016 habían sido 107.

De esta manera, se evidencia el esfuerzo de la hostelería local por cumplir la normativa municipal y de seguridad. Las campañas de inspección de establecimientos hosteleros comenzaron a realizarse en 2012, después de la tragedia del Madrid Arena. Año a año, la Policía Local aprovecha los momentos de máxima asistencia de público a los locales para comprobar que se encuentran dentro de la normativa.

Este año se visitaron 160 locales, la mayor cifra en este tipo de campañas, de los que 104 se encontraban en el centro de Avilés y el resto en los barrios. De ellos, 117 eran bares, diecisiete locales con licencia de música amplificada, veinte restaurantes, cuatro sidrerías y dos discotecas. La campaña tiene por objeto comprobar que se cumplen las medidas de seguridad y las condiciones de la licencia de apertura. La mayor parte de los locales seleccionados suelen registrar una gran afluencia de público durante las fiestas navideñas, incluyendo la organización de fiestas de fin de año.

Es la mayor cifra de inspecciones en los cinco años que se viene realizando esta vigilancia y también ha sido el ejercicio con un mejor cumplimiento de la normativa.

Más seguridad

Así, 52 locales no presentaban ningún tipo de irregularidad en la primera visita una cifra que, por ejemplo, choca con la campaña de 2014 en la que, de 47 locales que anunciaban fiestas de Nochevieja, sólo seis cumplían toda la normativa.

Noventa establecimientos presentaban irregularidades que fueron corregidas en cuestión de días una vez que los propietarios fueron advertidos. Por esta situación, no se tramitó acta de denuncia alguna.

No fue el caso de once establecimientos que abordan un proceso sancionador por diferentes motivos. Siete de ellos era por haberse producido un cambio de titularidad sin haberlo comunicado al Ayuntamiento, dos por no contar con seguro de responsabilidad civil, uno por no disponer de equipo de música sin contar con la correspondiente licencia y uno más por disponer de un extintor sin contar con la obligatoria revisión. Además, siete establecimientos no pudieron visitarse al encontrarse cerrados durante las inspecciones.

El pasado año, de 129 locales inspeccionados, sólo 21 cumplían toda la normativa y 107 presentaban irregularidades leves. Tan sólo se tramitó una denuncia a un local que carecía de licencia de apertura.

En 2015, se visitaron 115 establecimientos, advirtiendo de irregularidades en 72 locales y formalizando denuncias en tres.

La campaña de 2014 localizó solo seis establecimientos de los 47 visitados dentro de la normativa. En 2013, cinco de los veinticinco establecimientos visitados tenían deficiencias, casualmente la misma cifra de locales advertidos en la primera campaña.