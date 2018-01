La Policía Local de Avilés requisa una pistola de aire comprimido a un niño de once años Estaba sentado de madrugada en la puerta de un bar de La Ferrería, que fue denunciado días después por vender alcohol a dos jóvenes menores de edad ALBERTO SANTOS AVILÉS. Miércoles, 17 enero 2018, 02:21

No se sabe si era un regalo de Reyes Magos o el fruto de una peligrosa afición del niño, y de la permisividad de sus padres. El caso es que la escena que se encontraron los agentes de la Policía Local de Avilés a las puertas de un bar de La Ferrería en la madrugada posterior al pasado 6 de enero era cuanto menos inapropiada, por la hora y por el protagonista. El susto se lo habrá llevado también su madre, que fue avisada de inmediato y tuvo que acudir a hacerse cargo de su hijo, de once años de edad, además de la posible sanción a la que se enfrenta la familia por dejar al pequeño salir a la calle con un arma sin el correspondiente permiso. En concreto, con una pistola de aire comprimido que dispara bolas de plástico en vez de perdigones. Tienen la misma categoría en reglamento de armas (cuarta) y para poder llevarla por la calle se necesita estar en posesión de una tarjeta de armas que autoriza la Alcaldía, aunque con esa edad no se conceden.

Era ya la una de la madrugada del 7 de enero la una, a las puertas de un bar en La Ferrería. La patrulla observó cómo un grupo de menores estaba sentado en la puerta del bar Cerocoma (por tanto en el exterior, por lo que el local no tendría ninguna responsabilidad en este episodio) y sospechó que podrían estar consumiendo bebidas alcohólicas. Los agentes no pudieron constatar tal circunstancia, pero sí se apercibieron de que uno de los menores llevaba una pistola de aire comprimido para disparar bolas. En concreto se trataba de un niño de tan solo once años de edad, sin permiso para su uso fuera de casa.

La Policía Local procedió entonces a la identificación del niño para localizar a sus familiares. Fue su madre quien tuvo que acudir de forma inmediata al bar de La Ferrería para hacerse cargo del pequeño. Por su parte, los agentes policiales procedieron a levantar un acta de intervención que también trasladarán a la Fiscalía de Menores del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento precinta un bar de El Carbayedo por incumplimiento de licencias administrativas

Bebidas alcohólicas

La presencia de menores en el interior y en los alrededores de este bar de La Ferrería no pasó desapercibida, no obstante, para la Policía Local. De hecho, una semana después del episodio de la pistola del niño de once años -el pasado sábado, día 13-, se estableció un dispositivo de vigilancia en los locales de ocio nocturno de la calle con el objeto de controlar la venta de alcohol a jóvenes menores de dieciocho años. Según ha podido saber este periódico, el atestado policial incluye una posible venta de alcohol a dos adolescentes, un chico y una chica, ambos de quince años de edad.

El bar Cerocoma se enfrenta, por tanto, a un expediente por acta de infracción de la ley autonómica 4/2015 de fecha 6 de marzo de atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas. La venta, suministro o dispensación de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años puede ser considerado una infracción grave. No obstante, se calificará como infracción leve el suministro de bebidas alcohólicas a menores por parte de un menor de 21 años que haya facilitado su compra o dispensación amparándose en su mayoría de edad, por razones de amistad. Las posibles sanciones pueden ir desde una multa a la suspensión temporal o definitiva de la apertura del establecimiento.

Además, los progenitores o tutores de los menores serán los responsables legales que deben responder a una posible sanción administrativa que se les imponga por el consumo de alcohol.

Más expedientes

Por otro lado, la Policía Local también procedió en la noche del pasado sábado a cumplir el decreto de cierre y precinto del bar Periquete, en la plaza de El Carbayedo, por un incumplimiento relacionado con las licencias administrativas del Ayuntamiento. Los agentes aguardaron a que se desalojase el bar para su cierre.