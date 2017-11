«Lo políticamente correcto en el lenguaje es muchas veces nefasto»

Carme Riera, catedrática de Literatura Española en la Universidad Autónoma de Barcelona, escritora y miembro de la Real Academia de la Lengua, estará el próximo viernes en el ciclo 'Palabra' del Centro Niemeyer. Será a las ocho de la tarde y la entrada cuesta un euro.

-¿Siente la obligación de enseñar y divulgar en cada una de sus intervenciones por informales que sean?

-No la siento, pero pienso que si tienes conocimientos para ello, tienes que hacerlo. Aunque para mí es un intercambio. Aprendo mucho del público y espero que al revés también.

-¿Cómo se puede acercar a los niños a la lectura?

-Tratando de que se diviertan y se interesen. Del lector de cuentos sale el de novelas. Se puede hacer de muchos modos, tanto en clase como en casa. Los niños que tienen padres que leen también lo hacen. Es una labor de la escuela y de la familia.

-¿Solo se puede atraer al lector infantil? ¿Es imposible inocular el vicio a un adulto?

-Yo creo que nunca es tarde y, además, me interesa mucho este tema.

A los clientes de peluquerías de algunos pueblos de América Latina, sobre todo en pueblos, se les ofrecen revistas y libros sencillos. A partir de ahí se les acerca un servicio de biblioteca. No sé si eso podría funcionar aquí. Se podría hacer, por ejemplo en los hospitales, donde la gente se aburre muchísimo. Otra posibilidad son los audiolibros, que conocí cuando viví en Estados Unidos. En vez de ir escuchando memeces de la radio, vas oyendo un relato.

-¿Arruina la consigna de ser siempre políticamente correctos algunos mensajes?

-Por supuesto. Lo políticamente correcto es muchas veces nefasto. Por ejemplo, la palabra 'moro', tan presente en nuestra literatura y que es perfectamente correcta, ahora no se podría usar por ser, supuestamente, peyorativa.

-¿Qué responsabilidad tiene el lenguaje en el mensaje de igualdad de géneros? Algunos sectores se ceban con el género neutro.

-Sabemos que el masculino plural es inclusivo. Ha sido así desde tiempo inmemorial y la gramática lo recoge. Pero lo importante es el uso. Reconozco que me gustaba cuando una profesora decía 'los niños y las niñas', al igual que en los plenos de la Real Academia de la Lengua se comienza con un 'buenas tardes, señoras y señores académicos'. No me parece mal, pero el lenguaje tiende a la economía y encuentro absurdo seguir desdoblando el resto de nombres y adjetivos a partir de esa introducción. Esto ha ocurrido porque los políticos buscan adeptos a sus causas y ha acabado siendo el desmadre.

-Escribe sus novelas en catalán y las traduce al castellano, pero no los ensayos que escribe directamente en español. ¿Por qué?

-Cuando escribo en las dos lenguas a la vez me sale mejor, se ven mejor los errores. Escribo un folio en castellano y otro en catalán. Las lenguas son el espejo de cómo vemos el mundo. No lo hago con los ensayos porque están circunscritos al ámbito universitario

-¿Existe en el contexto actual el peligro de convertir la cultura en un arma arrojadiza?

- Solo ha ocurrido con algún independentista como Jordi Pujol, que parece ser que cuando los Juegos Olímpicos se le propuso hacer algo relacionado con el Quijote y no quiso. Pujol olvidaba que la única ciudad española por la que pasó el Quijote fue Barcelona. Yo soy internacionalista y me interesa la cultura de todo el mundo.

-Es, también, presidenta del Centro de Derechos Reprográficos. ¿Cuáles son sus batallas?

-La piratería, ya que nuestro ministerio tiene poco interés en ello y no hace como Corea del Sur, que dedica unas sesenta personas a controlar los libros que se suben a internet, y la lucha para que los autores puedan seguir cobrando por sus libros, y también escribiendo, una vez jubilados.