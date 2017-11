«Hay que poner el partido patas arriba para cambiar la tendencia electoral» Juan Carlos Guerrero, ayer, en la Plaza de la Merced. / PATRICIA BREGÓN Alineado con Pedro Sánchez y Adrián Barbón, se presenta al cargo conocedor de que lo tiene muy difícilJuan Carlos Guerrero Candidato a la secretaría general del PSOE de Avilés C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 22 noviembre 2017, 01:18

Juan Carlos Guerrero (Avilés, 1970) aprendió de su padre que si se quieren cambiar las cosas hay que implicarse y no esperar a que otro venga a hacerlo. Por eso se presenta a secretario general del PSOE avilesino. Trabajador de la Autoridad Portuaria, casado y con dos hijos, se define como un militante reflexivo, crítico y sincero.

-Se declara abiertamente 'sanchista' y ha apoyado públicamente a Adrián Barbón. ¿Qué espera de este último respecto Avilés?

-Formé parte de las plataformas de apoyo a Pedro Sánchez y Adrián Barbón. Sé que Barbón mirará para Avilés independientemente del nombre del secretario general. Conmigo la toma de decisiones quizás sea más fluida por afinidad, pero en cualquier caso sé que tenderá la mano al que salga.

-¿Está afiliado a UGT?

-Sí y pertenezco a la corriente Izquierda Socialista.

-¿Entonces por qué niega ser el líder de este sector?

-Porque yo soy un afiliado de base, no represento a nadie. En el sindicato me he implicado mucho menos que en el partido.

-¿Y por qué se reúnen en la sede de la UGT?

-Porque no hemos podido hacerlo en la Casa del Pueblo hasta que se ha abierto el proceso de reelección. Mientras tanto, también nos hemos reunido en la sala de estudios de Conde del Real Agrado.

-Lleva afiliado al PSOE desde 2009 y hay quien piensa que es poco tiempo.

-No hace falta estar afiliado para ser socialista y no por llevar más años se es más socialista. ¡Qué manía de patente de corso, como si hubiera que pasar una serie de fases! Quien es socialista lo es a diario.

-¿Cuál ha sido hasta ahora su participación dentro del partido?

-He estado en algunos grupos de trabajo, no en demasiados, y en la elaboración de algún programa electoral.

-A priori no lo tiene nada fácil. ¿Qué le ha impulsado a dar el paso?

-Es verdad que no lo tengo fácil, ante todo hay que ser realista. He dado el paso porque un grupo de hombres y mujeres del partido han confiado en mí para que les represente. Si he estado en esas dos plataformas de apoyo a Sánchez y Barbón, no tendría ningún sentido no luchar para que ese cambio llegue a Avilés.

-Concrete ese cambio en Avilés. ¿Qué hay que hacer?

-Yo quiero acercarme al ciudadano con la máxima humildad, respeto y transparencia. Sí, sé que se dice mucho, pero son palabras que para mí tienen mucho sentido. Algo estaremos haciendo mal cuando en las últimas elecciones hemos perdido tantos votos. Si queremos cambiar la tendencia, tenemos que empezar por nuestra imagen y dar ejemplo. Hay que poner el partido patas arriba.

-Esa expresión suena muy revolucionaria.

-Es una forma de decirlo y me estoy refiriendo al partido en clave nacional. Estamos hablando de los barones, una jerarquía que tomó una decisión por su cuenta que tuvo que ser reconducida por la militancia.

-Da la impresión de que no le gusta el término 'barón'.

-No me gusta nada. ¿Desde cuándo un socialista puede ser su propio barón?

-¿Le cuesta al PSOE aunar las distintas sensibilidades?

-No lo creo, siempre han existido. Siempre hemos tenido ideas y discursos distintos y nunca hemos tenido problemas para avanzar.

-¿Pactaría con Podemos si llega a ser secretario general del PSOE?

-Por supuesto. Mal estaríamos si digo que las cosas tienen que hacerse diferente y no lo hago. Hablaría con sinceridad, transparencia y sin prejuicios con otras fuerzas de izquierda.

-¿Y con el resto de grupos municipales?

-Los otros son, en principio, más afines a nosotros. Pero la principal motivación de un político, aunque suene a tópico, es servir y nuestra obligación es resolver sus problemas. Para ello hablaremos con quien tengamos que hablar.

-¿Se han cerrado ya las heridas en el PSOE abiertas por el liderazgo de Pedro Sánchez?

-Yo creo que no. Una herida tarda tiempo en cicatrizar.

-¿Qué se ha hecho mal y que hay que cambiar?

-Lo principal, de cara a la militancia, es mantenerla informada en todo momento. Ahora nos enteramos por la prensa de cuándo se reúne la ejecutiva o qué se propone. A mí me gustaría poder enterarme en las asambleas. No pretendo que el equipo de gobierno rinda cuentas cada dos por tres porque eso es inviable, pero la militancia es la que da la cara en la calle. Tenemos la suerte, además, de tener a una militancia muy implicada. Además, quiero abrir la Casa del Pueblo a todo el mundo, para que se vean nuestros valores y la gente puede ser escuchada.

-¿Aprueba la gestión del actual secretario general, Luis Ramón Fernández Huerga?

-Quiero escucharle porque no ha dado cuenta de su gestión en cinco años. El viernes será la primera vez que presente un informe de gestión. A partir de ahí, definiré mi postura.

-¿Qué opina del desafío independentista y la aplicación del 155?

-Lo último que puede hacer un político es enfrentar a su pueblo y ahí se ha dado ese situación tanto en Cataluña como por parte española. Me preocupa mucho el tema social porque el económico se podrá solventar con el tiempo. Al 155 hemos llegado por esta situación extrema de falta de entendimiento.

-¿Y de la cooficialidad del asturiano?

-Tenemos que debatir mucho. Tengo que escuchar a todas las partes para definir mi postura.