Los populares piden «consenso» para alcanzar un pacto local antitransfuguismo La alcaldesa pasa ante la antigua bancada popular en el salón de Plenos, en una imagen de archivo. / MARIETA Los populares proponen a los demás grupos municipales suscribir un documento que acabe con «el secuestro de los votos por los tránsfugas» EVA FANJUL AVILÉS. Sábado, 5 mayo 2018, 02:34

El grupo municipal popular presentó ayer una propuesta a los demás grupos políticos para que el Ayuntamiento de la ciudad se sume al Pacto contra el transfuguismo en corporaciones locales, firmado por los partidos de ámbito nacional en julio de 1998.

Según manifiesta el portavoz del popular, Carlos Rodríguez de la Torre, la iniciativa surge «ante la preocupante tendencia demostrada por parte del gobierno local y, en concreto, por la alcaldesa, Mariví Monteserín que ha convocado a personas que no pertenecen a ninguna formación política a la reunión del grupo de portavoces, algo que va en contra del propio reglamento orgánico del Ayuntamiento».

De La Torre insiste en que «dadas las circunstancias urge que Avilés cuente con marco regulador del código de conducta en caso de transfuguismo para evitar que se tomen decisiones o se apoyen iniciativas que vengan de los concejales tránsfugas». Subrayó además que «lo planteamos no sólo porque nos haya pasado a nosotros, esto le puede ocurrir en cualquier otro partido».

El portavoz popular alude a la actual condición como concejales no adscritos de Alfonso Araujo, Constantino Álvarez y Francisco Zarracina, provenientes del PP, y Juan Cuesta, de Ciudadanos. «Lo que entendemos es que hay cuatro concejales que representan el 16 % de la Corporación que están fuera de los grupos políticos y que no pueden secuestrar el voto y la decisión de los ciudadanos avilesinos», recalca De la Torre.

Los populares han entregado al resto de fuerzas del Ayuntamiento un documento con su propuesta que contiene once puntos de acuerdo que apelan, además de al mencionado Pacto antitransfuguismo, al cumplimiento de la ley electoral.

Entre otras cuestiones, el documento, propone «determinar como tránsfuga a los representantes locales que traicionando a sus compañeros de lista y grupo, abandonan el partido que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones, sean expulsados del mismo o abandonen el grupo municipal de origen al que se encontraba adscrito, pasando a la condición de concejal tránsfuga o no adscrito», puntualizando que «los concejales tránsfugas solo tendrán los derechos atribuidos constitucionalmente y no podrán ejercer ningún derecho más».

Restar derechos

El texto que los populares presentaron ayer al resto de grupos municipales para tratar de alcanzar un acuerdo, contempla «que los concejales tránsfugas no podrán perjudicar al grupo municipal de origen, en cuanto a participación en las comisiones y demás órganos municipales, de tal modo que un nuevo reparto proporcional en la composición de las comisiones ni puede perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo, ni beneficiar al concejal tránsfuga». Pero recoge además otros puntos sensibles, como que no pueden participar en la Junta de Portavoces ni en reuniones que tengan trascendencia institucional, ni podrán representar al municipio en organismos, entidades ni actos de cualquier tipo», sobre todo después de que en el último Pleno la alcaldesa permitiese la entrada a una Junta de portavoces a los tres no adscritos, convirtiéndola en una «reunión de concejales» tras las quejas de los populares, que abandonaron la reunión.

Además de suprimir los medios económicos y materiales con los que cuentan los grupos, los populares proponen que no se apoye ninguna iniciativa «que provenga de los concejales tránsfugas». Y esperan ahora que las demás fuerzas políticas consideren la propuesta y, tras su estudio, decidan sumarse a este «acuerdo de voluntades». En este sentido, el portavoz del grupo municipal popular manifiesta que en su formación «estamos a la espera de recibir cualquier modificación que quieran presentar al contenido del documento ya que éste tiene que tener el máximo consenso».