Pravia inaugurará la semana que viene su parque para perros de mil metros cuadrados

El Ayuntamiento de Pravia inaugurará a finales de la próxima semana el parque para perros que ha venido construyendo en la calle Pico Llan de Cubel, junto al antiguo instituto, y que ha habilitado mil metros cuadrados para el disfrute canino.

La inauguración está pendiente de los dos elementos que faltan en la instalación: una papelera con dispensador de bolsitas y un panel con la ordenanza que regula su uso y que ayer salió publicada en el Boletín del Principado de Asturias.

Según se aprobó en el pleno de marzo, podrán utilizar el parque los perros censados y con microchip implantado, siempre y cuando estén vigilados por una persona. Si algún animal genera conflictos tendrá que abandonar el recinto y los catalogados como potencialmente peligrosos deberán estar con bozal y correa.

Las perras en periodo de celo y y cualquiera con collares de dientes o puntas no podrán entrar. Además, el responsable del can tendrá que recoger y retirar los residuos de su mascota. De hecho, este punto ha sido uno de los que ha inspirado la puesta en marcha de esta instalación. Según explicó el alcalde, David Fernández, no solo algunos propietarios de perros habían sugerido informalmente la posibilidad de crear este parque, sino que desde la Corporación se valoró su contribución a la mejora de la limpieza viaria.