La subida del precio del billete de autobús indigna a los usuarios Usuarios del transporte público de autobús esperan la llegada de su servicio en la parada de la calle Jardines, en Las Meanas. / PATRICIA BREGÓN Ni la anunciada gratuidad para los menores de doce años ni las bonificaciones a mayores de 65 parecen compensar los cinco céntimos de subida del viaje sencillo C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 2 junio 2018, 03:44

Los usuarios lo tienen claro: el precio del viaje sencillo en autobús en Avilés es «muy caro», tanto que ni siquiera lo compensa la prometida gratuidad del billete para los menores de doce años y las rebajas para los mayores de 65 anunciadas anteayer por el Ayuntamiento y que se aplicarán más adelante. Desde ayer, el viaje sencillo en autobús cuesta 1,55 euros, cinco céntimos más que en mayo. La subida ha indignado a unos usuarios que no solo subrayan que es el más caro de Asturias, sino que también creen que «no ayuda» a fomentar su uso.

Quienes utilizan bono de viajes no sufrirán ningún incremento, tan solo aquellos viajeros esporádicos, que ayer fueron informados del nuevo precio por los conductores. Las reacciones fueron variadas, pero a casi todos el 1,55 euros les hizo resoplar por lo bajini. «No es por los cinco céntimos en sí, ni siquiera por el 1,50. Es porque este precio no se corresponde con el servicio. Yo, que solo cojo el autobús de vez en cuando, tengo que consultar una página web bastante mala para saber qué línea tengo que coger. En las paradas no hay información ni sobre las rutas ni sobre los horarios, por no hablar de las frecuencias y del estado de algunos autobuses», explicaba Alonso Martínez, a punto de subirse en la parada de la calle Jardines en un autobús de la Línea 1.

Su protesta es compartida por Lidia Coro que, no obstante, sí puso el grito en el cielo por el precio. «Es un dato objetivo: el 1,55 de Avilés no lo supera ninguna otra localidad de Asturias. Tengo miedo que ni del resto de España. Para recorridos, además, bastante cortos», afirmó.

Su queja encontró la solidaridad de algunos usuarios habituales como Marcelino Pola, que decidieron ignorar el tiempo y la moción de censura como temas de conservación y prefirieron la actualidad local. Este vecino de Las Vegas, que se beneficiará el descuento a mayores de 65 años, cree que anunciarlo todo a la vez pretende tapar un incremento que afecta al bolsillo de muchas familias. «Cinco céntimos quizás parezca poco, pero tampoco me parece justo desplumar a los que cogen el autobús solo de vez en cuando», consideró.

Sus opiniones coinciden con las de Alternativa Verde Comarca Avilés - Equo que expresó su «indignación» por la subida del precio del billete de «un servicio interurbano que tiene multitud de deficiencias y de quejas de usuarios, pero que sin embargo es de los más caros de toda España».

Recordó que el Ayuntamiento de Avilés «sigue demorando la puesta en marcha de la preparación de un plan de movilidad que lleva una década prometiendo» y con el que las corporaciones de Castrillón, Corvera o Gozón tampoco parecen están comprometidas. «Autobuses eléctricos, carriles bici e intermodalidad son palabras que suenan muy bonitas pero muy lejanas para los actuales equipos de gobierno, que ni saben ni les preocupa especialmente», apuntillaron.

Equo recordó que la población de San Juan de Nieva, San Cristóbal, Coto Carcedo, Laviana, Trasona u otros pequeños núcleos rurales de la comarca «tienen servicios públicos bastante deficientes, pero los precios siguen subiendo sin que eso suponga mejora alguna».

Con esta reflexión coincidieron la mayoría de los dirigentes vecinales consultados. Solo Gabriel Alzola, de la asociación de vecinos Santa Bárbara, prefirió centrarse en la noticia positiva que en la subida del billete y señaló que los descuentos para mayores de 65 años habían salido de los Consejos de Participación Ciudadana.

Tanto Omar Romero, de El Marapico en Villalegre, como Félix Rodríguez de Miranda y Ana Carmen Fernández de Raíces, expresaron su descontento por la subida de un billete «que ya era caro». «Incluso para la gente que tiene abono porque hay familias en las que dos miembros van a diario a Avilés una y dos veces, por los estudios o por cualquier otro trámite», expresó el dirigente vecinal de Miranda.

Quien hizo un análisis exhaustivo del nuevo escenario fue Manuel Miranda, de la asociación de vecinos de La Luz, quien se refirió al precio, al plan de movilidad no llevado aún a cabo y a medidas generales que incentivarían el uso del transporte público. «Necesitamos una visión global comarcal y rediseñar el recorrido de las líneas para que el autobús sea efectivo. Habría que mejorar las frecuencias, los precios y ampliar los servicios nocturnos», propuestas todas ellas que desde su asociación ya han trasladado al ayuntamiento. «Subir el precio va en detrimento del transporte público, al igual que la caducidad de los bonos de viaje», reclamó.