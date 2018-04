«Si se preocupan por nosotros que sea de verdad, no por interés político» El presidente de la Asociacón de Vecinos Enlaze, Agustín González, ayer en Zeluán. / PATRICIA BREGÓN Los vecinos de Laviana reclaman un compromiso real de las instituciones para atajar los problemas de infraestructuras que afectan a la parroquia EVA FANJUL AVILÉS. Domingo, 8 abril 2018, 02:10

«Cansados y con momentos en los que están a punto de tirar la toalla tras catorce años de incesante e infructuosa lucha». Así describe el presidente de la Asociación de Vecinos Enlaze, Agustín González, el actual estado de ánimo de los vecinos de la parroquia gozoniega a los que representa. Los problemas de saneamiento, las emisiones de la depuradora, el deterioro de la charca de Zeluán, el mal estado de algunas carreteras o el deterioro menoscaban la moral de los cerca de setecientos vecinos que residen en una parroquia que depende de la gestión y coordinación de al menos seis instituciones locales, autonómicas y nacionales diferentes.

-¿Qué les parece que los Presupuestos Generales del Estado no incluyan un partida para la depuradora de Maqua?

-A ver. Nosotros tuvimos una reunión con Confederación Hidrográfica, cuando anunciaron que iban a hacer la inversión, se nos explicó cómo se planteaba la intervención. Primero se hizo un anteproyecto, porque así lo exigía la Unión Europea, y ahora lo que se va a hacer es el proyecto. Por el momento no hay más, así que no sé muy bien qué esperaban.

-La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha criticado precisamente la ausencia de esa partida.

-Pues yo no sé si es que no han entendido el planteamiento o se refieren a otra cosa, o están protestando sin saber porqué. Pues nosotros lo que sabemos es que lo que estaba anunciado este año era hacer un anteproyecto, que ya está listo, para luego desarrollar el proyecto, licitarlo y empezar las obras. Un proyecto que según confederación Hidrográfica está previsto esté licitado en 2019 y cuya ejecución se llevaría a cabo en 2020, no ahora. De hecho hay un presupuesto reflejado en el anteproyecto de unos 39 millones de euros. Entonces no entendemos muy bien qué pasa.

-¿Le sorprenden las declaraciones?

-Nosotros llevamos catorce años protestando por los malos olores de la depuradora y nadie salió a la palestra a defendernos. ¿Por qué nos defienden ahora? ¿Nadie se enteró? Y si es realmente les preocupa, ¿por qué no se metieron los malos olores y los gases que emite la depuradora en el plan de calidad del aire? Que esa es otra cosa, presentamos alegaciones al plan de calidad del aire de la comarca de Avilés para que se incluyesen los malos olores y las emanaciones de gas de la depuradora en el protocolo de alerta medioambiental y dijeron que no se metía, es algo inconcebible. No nos parece lógico. Y ahora protestan, pues mira todo lo que hagan y presionen para que se haga cuanto antes y mejor bienvenido sea, pero que se preocupen de verdad, que no sea solo por intereses políticos .

-¿Por qué dice eso?

-Mira, pasó con el colector y con la depuradora de Maqua. El gobierno central acaba la obra y se la pasa al gobierno del Principado, quien a su vez subcontrata el mantenimiento con la empresa Cadasa. Cuando nosotros nos quejamos de los malos olores, el Ministerio nos dice que es un mal funcionamiento de la instalación, algo en principio razonable, así que nos dirigimos a Cadasa como concesionaria. Entonces Cadasa nos dicen que lo que pasa es que hay un fallo estructural del diseño y vuelta a empezar. Y así estamos, en medio, se echan la culpa unos a otros y yo creo que nos usan como moneda de cambio. Cuando nosotros lo único que pedimos es que cumplan lo que nos prometieron, empezando por dotar de saneamiento a la parroquia, que la depuradora funcione y que no haya malos olores.

-¿En qué situación está ahora el saneamiento?

-Pues después de que se nos prometiese instalar el saneamiento en toda la parroquia, catorce años después seguimos con la mitad de los barrios sin él como Campo Ferrero, Bargaña, Moniello, Corona, Canal y Arañón, entre otros, o San Juan, donde no funciona el bombeo.

-¿Confían ustedes en que el nuevo proyecto solucione de manera definitiva los problemas que causa la depuradora?

-Pues dada la experiencia, no. Hace catorce años se nos dijo que se iba a poner el saneamiento a toda la parroquia y que no íbamos a tener ningún problema, que la planta disponía de un diseño superavanzado y que no produciría malos olores, y tal y cual, y al final lo de siempre. Y ahora, pasará lo mismo con este proyecto, lo harán, será la panacea y cuando se haga realidad vendrán otros problemas detrás.

-¿Qué problemas prevén?

-Ahora, cuando sale un vertido a la ría está medianamente controlado de dónde salió, pero, ¿cuando salga por el emisario, quién se va a hacer cargo de él? Cuando salga en mitad de la playa de Xagó una mancha negra de aceite, ¿quién se va a responsabilizar? Pues ese es el miedo que nosotros tenemos.

-¿Cómo les afectaron los temporales de este invierno?

-La duna está rota. El mar se llevó la arena que se amontonó y ahora hay una entrada por la que pasa el agua cuando sube la marea y cuando haya marea viva llegará a la esquina del parque. Así que cuando haya un poco más de temporal pasará por encima como la otra vez. Y así estamos desde hace cuatro años, desde marzo de 2014. Nosotros hemos hablado con el Ayuntamiento de Gozón, con Autoridad Portuaria de Avilés, con Consejería, con Demarcación de Costas, y con Confederación Hidrográfica. Todo son buenas palabras, pero al final nadie tiene plenas competencias para acometer una obra que garantice la solución del problema e imagino que volverá a pasar, volverá a inundarse. Solo les pedimos que se pongan en nuestro lugar, que imaginen que ellos viven aquí, que tienen un problema que no pueden solucionar solos porque dependen de terceros y que estos no hacen nada porque no se ponen de acuerdo. ¿Qué harían? ¿Cómo se sentirían?

-¿Qué es lo que esperan ahora de las instituciones?

-Nosotros no queremos echar la bronca a nadie, sino sumar esfuerzos y poner de acuerdo a todas las administraciones es demoledor. Estamos en el medio y necesitamos de todo. Que por lo menos contesten cuando nos ponemos en contacto con ellos o cuando les mandamos una carta. El año pasado escribimos al Ayuntamiento de Avilés pidiendo apoyo a la candidatura de Pueblo Ejemplar y no nos contestaron. Este año tampoco, volvimos a pedirlo y tampoco. Luego, solicitamos una pequeña senda entre Zeluán y San Juan que discurre por el lado de la depuradora y, aunque se aprobó, tampoco contestaron. Pedimos varias veces que, aprovechando la iluminación del paseo de Arañón se pudiera dotar de luz pública a unas casa que no tienen, y nada.

-¿Este año vuelven a presentarse a la elección de Pueblo Ejemplar?

-Sí, volvemos a presentarnos. Puede que no tengamos las mejores casas de Asturias y que nuestros paisajes, que los tenemos, estén fuera de valor, pero creemos que tenemos mucho mérito por toda labor de lucha que desarrollamos con todas las administraciones e intentar sacar las cosas adelante pese a las circunstancias.