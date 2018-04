La presidenta del PP regional excusa su ausencia Sábado, 7 abril 2018, 03:40

Entre los convocados para comparecer ayer ante la comisión figuraban Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias, y su hermano, extrabajador de Aquagest. No tenían obligación de acudir, y no lo hicieron. Fernández excusó su ausencia mediante una carta en la que reflejaba que en 2009, año de la privatización, era síndica de cuentas y no ocupaba su actual cargo. La explicación no convenció a Alfonso Araujo, concejal electo por el PP que tras su enfrentamiento con la directiva regional se dio de baja en el partido y pasó a ser concejal no adscrito. «Su ausencia es un acto de cobardía política y una falta de respeto a los avilesinos. Fue la impulsora de esta comisión, su hermano fue contratado por Aguas de Avilés y hay varios miembros del PP investigados judicialmente por la trama del agua», señaló.