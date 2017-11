El presupuesto del próximo año incluirá un crédito de 3,4 millones para inversiones Una de las inversiones ya comprometidas en el presupuesto del próximo año es la construcción de al nueva sede de la Escuela de Arte. / MARIETA El equipo de gobierno quiere presentar el documento el próximo mes para que su aprobación se pueda producir antes de que finalice el año YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Viernes, 24 noviembre 2017, 02:22

El debate político en los últimos meses de cada año se centra fundamentalmente en aspectos económicos. Primero han sido los ingresos que tendrá el Ayuntamiento para el próximo ejercicio vía impuestos, aprobados el pasado mes de octubre, y en diciembre será el gasto, ya que el equipo de gobierno ultima el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio que quiere presentar en diciembre y que se apruebe antes de fin de año. Las cuentas de Avilés para 2018 incluirán un nuevo crédito para hacer frente a inversiones por valor de 3,4 millones de euros.

Algunas de esas inversiones ya están comprometidas con distintas administraciones como son los casi 300.000 euros para continuar con el proyecto de dotar a la Escuela Superior de Arte de Asturias de una sede nueva o la aportación que debe hacer el Ayuntamiento en caso de que el Ministerio de Fomento apruebe la concesión del 1,5% Cultural para la rehabilitación del palacio de Maqua, un proyecto valorado en casi 900.000 euros.

También a cargo de este crédito iría la aportación que tiene que hacer el Ayuntamiento para completar las inversiones comprometidas en los fondos Feder concedidos al a ciudad hasta el año 2020. La inversión anunciada ya para el actual ejercicio es de 2,1 millones de euros, de los que el 80% se financia a través de esos fondos de la Unión Europea y el 20% sale del presupuesto municipal.

De cara a 2018, los proyectos a cargo de estos fondos de sostenibilidad, que afectan fundamentalmente a planes en el área de La Luz y Versalles, sumarán entre dos y tres millones de euros, según los datos que maneja el gobierno en la elaboración del presupuesto. De esta forma, el Ayuntamiento tendría que reservar una partida cercana a los 600.000 euros para financiar estos proyectos.

Participación ciudadana

El capítulo de inversiones se completará con las necesidades que planteen los distintos servicios municipales y también con los proyectos aprobados por los consejos de participación ciudadana. Ayer la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, recordaba que «los distintos consejos de participación vienen preparando sus aportaciones a los presupuestos participativos desde el verano. En octubre, la alcaldesa se reunió con los cuatro, que votaron las peticiones prioritarias y decidieron las que se incluirán en el presupuesto del año que viene».

La partida de inversiones a cargo del crédito se completará con las que se vayan a ejecutar en las tres fundaciones municipales, la de Cultura y la de Deportes, y también por la Fundación San Martín para el mantenimiento de las viviendas de su propiedad o la adquisición de nuevas.

En la elaboración del proyecto presupuestario que el equipo de gobierno socialista quiere presentar a la oposición en diciembre todavía quedan algunos números por concretar. La edil citó ayer algunos como la partida destinada a la plantilla municipal, que supone en torno al 35% del total del presupuesto. La partida dedicada a salarios tendrá que subir al menos un 1,5% a tenor de las negociaciones entre el Ministerio de Administraciones Públicas y sindicatos. No obstante, el porcentaje no está cerrado y todavía podría ser superior.

«Hay cuestiones que afectan a nuestro presupuesto que aún están pendientes de concretar, pero que no dependen de nosotros. Por ejemplo, en el capítulo de gastos de personal, el Gobierno central aún no ha anunciado la subida salarial definitiva para los empleados públicos, una cuestión que va a tener un impacto importante sobre el presupuesto municipal y cuya concreción necesitamos conocer cuanto antes para seguir avanzando en la elaboración de las cuentas municipales para 2018», afirmó Raquel Ruiz al respecto.

Tampoco cuenta ahora el Ayuntamiento con el dato de todas las transferencias que recibirá del resto de las administraciones el próximo año por la participación en los impuestos.

Negociación

En todo caso, la concejala de Hacienda confía en que en los próximos días se vayan despejando estas cuestiones y que sea posible presentar las cuentas a la oposición a mediados del próximo mes para iniciar una negociación que permita cerrar el año con el presupuesto aprobado.

«Llevamos ya varios meses trabajando para equilibrar una propuesta presupuestaria que responda a los intereses de los avilesinos. En estos momentos estamos intentando elaborar un presupuesto que atienda a las diferentes demandas de la ciudad y responda a las necesidades que se nos plantean para 2018. Es un proceso complejo que requiere mucho análisis y una asignación de recursos muy minuciosa, euro a euro», aclaró Ruiz sobre este proceso en el que también se tienen en cuenta otras cuestiones como la subida que tendrán obligatoriamente los servicios que están externalizados que se actualizan año a año según el IPC. De momento, Hacienda calcula que esa subida puede estar en torno al 2%.

Cuestión de confianza

La concejala confía en poder alcanzar un acuerdo que incluya los votos suficientes para sacar adelante el presupuesto. No obstante, si finalmente no fuera posible ese consenso, el equipo de gobierno volverá a recurrir a la cuestión de confianza de la alcaldesa como hizo el año pasado. Raquel Ruiz afirmó que «como siempre estamos dispuestos a escuchar propuestas que tengan que ver con dar respuestas a las necesidades de la ciudad y de los avilesinos, pero no aquellas que miren de puertas adentro nada más como las que habitualmente hacen algunos grupos de la oposición».

De tener que recurrir a la cuestión de confianza, como sucedió el año pasado, si esta fuese superada por la alcaldesa el presupuesto municipal no estaría operativo hasta bien entrado el próximo año. En este ejercicio fue en febrero, pero la cuestión de confianza se había resuelto el 29 de diciembre. Con los plazos que se manejan ahora la cuestión de confianza se vería en el Pleno en enero.