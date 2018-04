«Mi propuesta será coordinar servicios con las otras cámaras asturianas»

«Solo soy un candidato». Luis Noguera Martín (Baracaldo, 1955) afronta con prudencia su primera entrevista desde que se conoció que aspiraba a dirigir la Cámara de Comercio de Avilés. El plazo de presentación de candidatos llega al momento en que se constituya el pleno y no le gusta apresurarse.

-¿Qué le lleva a ser candidato?

-Para mí es un honor estar en la Cámara. Mi intención no era ser candidato, sino todo lo contrario. Pero el apoyo de muchas empresas, incluso su compromiso a trabajar en esta etapa, me llevó a esta decisión.

-¿Se puede entender como un respaldo al trabajo de estos ocho años?

-En cierto modo sí. Por mi parte hay un reconocimiento a la labor de Francisco Menéndez, que sigue siendo el presidente de la Cámara. En estos ocho años ha sido clave para superar momentos difíciles de la entidad. Fue capaz de iniciar nuevos servicios y poner en valor el patrimonio de la Cámara.

-¿Qué retos afronta la Cámara?

-El mayor es consolidar todo lo hecho y reforzar su valor ante las empresas. Aún tiene muchos valores que no se gestionan ante las empresas y que hay que potenciar para evitar incertidumbres.

-¿Y cómo lo hará?

-Si soy elegido presidente, mi intención es que el comité ejecutivo elabore un plan estratégico que defina las ideas y actuaciones concretas. Posteriormente, sería aprobado por el pleno para su aplicación. También se debe incrementar el número de comisiones de trabajo.

-Con una adhesión voluntaria, ¿se debe captar más empresas?

-En 2012, la situación de las Cámaras no era muy buena. A nivel empresarial, había una sensación de que las cámaras vivían de la sopa boba de la cuota obligatoria y no se generaba valor añadido a las empresas. Es una etapa ya superada. A la larga será buena, aunque no debería haber ocurrido de esa manera. Algunas cámaras han quedado en el camino, pero las que han sobrevivido saldrán reforzadas. Nos gustaría que más empresas pagasen su cuota porque reforzaría nuestra representatividad.

-Asturias tiene tres cámaras. ¿Hay que mantener el modelo, ir a una fusión, coordinar?

-Entre el empresariado hay una sensación extendida de que se debe afrontar una fusión porque hay muchos servicios que se dan por duplicado o triplicado. Es algo que se debe afrontar. No sé si la solución será una fusión o una coordinación.

-¿Apuesta por la fusión?

-Tiene muchos inconvenientes. La Cámara de Avilés tiene 120 años de historia y es muy difícil borrarlo. Si salgo elegido mi propuesta a las otras dos cámaras será un proceso para coordinar la comunicación y servicios fácilmente coordinables. Una vez que esté en marcha, veremos si necesitamos un órgano común. Por ese camino, veremos si llegamos a la fusión o la coordinación. Estoy de acuerdo con el presidente de Gijón en que se debe preservar a lo local.

-¿Ya ha definido su equipo?

-En estos días estoy hablando con los diferentes vocales. Sí me gustaría que el actual presidente siguiese en el pleno porque aún puede aportar mucho, aún no lo descarto. También cuento con Luis Esteban Alcalde, que fue vicepresidente.

-¿Seguirá en la vicepresidencia de Femetal?

-La directiva se renueva en septiembre y mi intención es dejarlo, como las responsabilidades en otras entidades. La presidencia de la Cámara exige tiempo y no se lo restaré.