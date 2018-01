El PP prorroga formalmente la gestora en Avilés y sigue sin fecha para el congreso Carlos de la Torre y Pedro de Rueda / MARIETA Pedro de Rueda asegura que el comité regional aprobó la continuidad de su equipo «para culminar un trabajo bien hecho» Y. DE LUIS AVILÉS. Miércoles, 10 enero 2018, 01:06

El comité ejecutivo regional del Partido Popular aprobó por unanimidad prorrogar la gestora del Partido Popular en Avilés. Es una decisión que se adoptó ya hace algunas semanas, pero que hasta ayer no había sido desvelada por el presidente de la gestora, Pedro de Rueda, cuando en la rueda de prensa convocada para poner en valor el compromiso del ministro de Fomento con Avilés volvió a ser preguntado por la fecha del congreso local de su partido.

Aseguró que la decisión que adoptó la dirección regional de su partido fue para facilitar que la gestora pueda «culminar un trabajo bien hecho». En todo caso, restó importancia a que no exista fecha todavía para la celebración del congreso local del Partido Popular en el que los afiliados deberían elegir un nuevo presidente después de que hace siete meses fuera nombrada la gestora.

«La convocatoria o no del congreso es una cuestión interna de un partido político sin más, lo que de verdad importa a los avilesinos es que su ciudad esté en la agenda del Ministerio de Fomento porque el Avilés del futuro no se puede entender si no se llevan a cabo estos dos proyectos tan importantes para la ciudad», indicó Pedro de Rueda al ser preguntado por el congreso.

«Lo importante es que Avilés está en agenda de Fomento, no las cosas internas del partido»

El Partido Popular de Avilés se encuentra cada vez más dividido. Los dos sectores bien diferenciados se enfrentaron hace dos semanas públicamente con descalificaciones sobre el trabajo que realizan unos y otros. El presidente de la gestora viene defendiendo desde hace ya algún tiempo y contando con el apoyo de la presidenta regional que el Partido Popular de Avilés ha aumentado notablemente su afiliación desde que se produjo el cambio en la dirección.

En el otro lado, Alfonso Araujo y los militantes que le apoyan defienden que se convoque el congreso para que los afiliados puedan hablar y elegir presidente. De momento el único que ha mostrado su intención de presentarse es Araujo.