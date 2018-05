El PSOE advierte de que peligran los acuerdos con Fomento tras aprobarse soterrar la Arteria Una de las votaciones en el Pleno de ayer. / MARIETA Ciudadanos y los no adscritos respaldan la moción de Somos, IU y Ganemos para pedir al Ministerio que estudie este plan junto a la Ronda Norte YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Viernes, 25 mayo 2018, 04:03

El PSOE y el Partido Popular pidieron a Somos, IU y Ganemos que retiraran la moción que ayer llevaban al Pleno para pedir al Ministerio de Fomento que estudie la propuesta de soterrar la Arteria del Puerto junto a las vías del tren como solución para mejorar los accesos al puerto por carretera junto a la Ronda Norte. Para ello, el portavoz socialista, Luis Ramón Fernández Huerga, llamó a pensar en el interés general y advirtió de que la decisión que se iba a adoptar ponía en peligro los dos protocolos firmados con Fomento y el Principado para eliminar la barrera ferroviaria y construir los nuevos accesos por carretera a la margen izquierda de la ría y el Hospital San Agustín. Finalmente la moción fue aprobada al no retirarla los tres grupos de izquierdas y contar con el apoyo de los tres ediles no adscritos y la concejala de Ciudadanos.

Fernández Huerga defendió en su intervención en el Pleno que no era el momento para presentar esta moción y recordó las reuniones mantenidas desde el verano pasado con el Principado y Fomento que han supuesto, según dijo, «horas y horas de trabajo de los técnicos de las tres administraciones analizando propuestas y alternativas hasta llegar a la firma en marzo de dos protocolos con unas condiciones muy concretas». Además, puso de manifiesto que en estos meses los grupos políticos habían mostrado consenso en torno a los proyectos, rechazando así la crítica de los tres partidos de izquierdas que habían asegurado que no se había contado con ellos a la hora de adoptar las decisiones.

«Si este Pleno acepta esto ahora, el Ayuntamiento está diciendo que los protocolos que se han firmado no sirven porque la propuesta altera el soterramiento de las vías para el que el Ministerio ha realizado ya un estudio previo, y el de la Ronda Norte porque se propone la conexión con la red de carreteras del Estado y la avenida de Gijón y la AI-81 ya no lo son», explicó. Además, recordó que los acuerdos con Fomento y el Principado son el inicio del procedimiento para realizar los estudios de viabilidad y medioambientales que abrirían procesos de información pública en los que sería posible presentar alegaciones, como podría ser esta alternativa de soterrar la Arteria del Puerto, que agradeció al arquitecto Balbín, «que hace una aportación altruista como ha hecho otras más», recordando su planteamiento de construir un puente uniendo las dos márgenes de la ría, por ejemplo. «No discuto la propuesta, no se me ocurriría, no quiero hablar de metros, lo que hablo es de oportunidad política y no es el momento de presentar esta moción».

También el Partido Popular, a través de su portavoz, Carlos Rodríguez de la Torre, puso de manifiesto el problema que podía suponer aprobar la moción, como finalmente sucedió. «Tenemos algo muy importante como es el acuerdo de las tres administraciones con un proyecto en común y con una posibilidad real de que salga adelante, por lo que todos tenemos que empujar para que se ejecute este proyecto, pero cuando ya se habla de impugnaciones se me ponen los pelos como escarpias», señaló. El PP pidió la retirada de la propuesta porque «es un tema de gran interés para la ciudad y nos jugamos mucho». Consideran que el Pleno no debe pedir que se estudie una propuesta, sino que «lo que tiene que decir es que se estudien todas las propuestas posibles, que se elija la que sea viable y que se ejecute lo primero posible».

También la alcaldesa, Mariví Monteserín, pidió que se retirase la moción, haciendo ver que «no se trata de una votación intrascendente». Dijo también que no era el momento de hacer este planteamiento «si de verdad queremos defender los intereses de Avilés». Fue más allá y planteó que «poner de acuerdo a tres administraciones es complejo, y si añadimos más palos a las ruedas, incluso amenazar con futuros litigios, seguramente no saldrá».

«Chantaje emocional»

David Salcines, portavoz de Somos, habló en ese momento de «chantaje emocional», algo que la alcaldesa rechazó, limitándose a señalar que «es la realidad, a veces nos gusta y otras no, pero es la realidad».

Los tres partidos que impulsaron esta moción consiguieron su aprobación. Ellos, y también Ciudadanos y los no adscritos, defendieron que no debería existir ningún problema por añadir al estudio que va a realizar Fomento una alternativa más como es esta. También remarcaron que su planteamiento no se decanta por esta propuesta de soterrar la Arteria del Puerto. «Solo pedimos que se analice», insistieron, «y después sabremos cuál es la mejor».

Finalmente, el portavoz socialista dijo ver que ya no existe el consenso que parecía que había en torno a la Ronda Norte. «Voy a interpretar que se mantiene esta moción porque ustedes interpretan que con estos dos acuerdos el gobierno de Avilés junto al ministerio han resuelto dos temas enquistados y que eso lo queremos convertir en un proyecto de partido, nosotros queríamos que fuera de ciudad, pero si quieren que sea de partido le damos las gracias».