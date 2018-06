El PSOE castrillonense pide «no perder más tiempo» en debates A la charla acudió Triguero y representantes de varios grupos de la oposición. / MARIETA S. G. PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 6 junio 2018, 04:13

El PSOE de Castrillón avala la propuesta acordada por Avilés y las administraciones regional y nacional para la Ronda Norte. El secretario general de la Agrupación Socialista, David García, insistió ayer en que «la propuesta que se firmó entendemos que se planeó y estudió adecuadamente por técnicos cualificados y se tomó como solución por algo». Desde el partido y el grupo municipal rehusaron acudir ayer por la tarde a la presentación de la propuesta de Enrique de Balbín en el Valey. «Ya la conocemos. Por nuestra parte estamos de acuerdo con la propuesta que beneficie a la comarca», recalcó García.

Sí que acudieron a la presentación del proyecto de Balbín los ediles del equipo de gobierno de IU, miembros del PP, de Castrillón Sí Puede y el edil de Foro. A la ausencia de los socialistas se sumó la de la concejala de Ciudadanos, Silvia Argüelles. Todos escucharon el plan que pone sobre la mesa una nueva alternativa para la Ronda Norte, que pasa por el soterramiento de la carretera. La alcaldesa, Yasmina Triguero, se ha mostrado a favor de que las administraciones estudien la viabilidad de esta nueva alternativa que «permitiría rentabilizar económica, social, industrial, medioambiental y culturalmente una inversión de gran calado e importancia estratégica para la comarca y para el puerto», comentó.

Sobre esta alternativa los socialistas castrillonenses creen que «si existía, ya se había podido poner antes sobre la mesa. No se hubiese perdido más tiempo del que ya hay perdido». Además, volvieron a criticar la postura de algunos partidos políticos, incluida la del equipo de gobierno de IU, «parece que en vez de buscar soluciones, se mueven mejor si las cosas no salen adelante. Curiosa la postura del portavoz del PP, que gira en el mismo momento que le cambian al ministro en Madrid».

A pesar de esto García no descarta nada y puntualizó que «todas las opiniones son valorables y es necesario, si son autorizadas, tenerlas en cuenta». Aunque se mostró sorprendido con que «en 2014 el mismo Balbín decía que 'parece que si no soterras no eres nadie' y también que 'la Ronda Norte estaba muy bien resuelta y trazada por Avilés en el PGOU'».

También rechazó el resto de acusaciones vertidas estos días. «El resto de consideraciones y acusaciones veladas o directas de especulación urbanística creemos que solo contaminan el proyecto y ponen en entre dicho la capacidad de algunos para consensuar acuerdos», comentó David García.