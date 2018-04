PSOE y Somos esperan a conocer la propuesta del PP para aislar a los no adscritos El PSOE recuerda que ya aplica el pacto nacional y, reclama que se presente un documento formal, como también solicita el grupo municipal de Somos FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Viernes, 27 abril 2018, 04:08

Partido Socialista y Somos no se pronunciarán sobre la propuesta del Partido Popular de aislar a los tres ediles no adscritos de la actual corporación (cuatro de los veinticinco concejales) hasta que los populares no la faciliten por escrito. Mientras tanto, los tres ediles anunciaron ayer su contraataque con una propuesta de moción en la que pedirán que el Partido Popular renuncie en España «a todas las alcaldías que han logrado con el apoyo de tránsfugas».

Luis Ramón Fernández Huerga, secretario general del PSOE y portavoz de su grupo municipal, reconoció ayer que no podía explicar la posición de su formación sobre la iniciativa popular «porque no la conozco, aún no me la han presentado. Cuando sepamos lo que quieren hacer, más allá de declaraciones en la prensa, podremos opinar. Normalmente, estas iniciativas se explican antes a las partes y, posteriormente, se dan a conocer en la prensa».

Huerga recordó que, a raíz de la crisis del Partido Popular, «en el Ayuntamiento hemos aplicado estrictamente el pacto antitransfuguismo. A partir de ahí, no sé que más se puede hacer».

Por su parte, David Salcines, portavoz municipal de Somos Avilés, reconoció que «Carlos de la Torre me planteó su propuesta y le pedí un documento escrito para poder analizar su planteamiento. Aún estoy esperando por él. Hasta que no lo tenga, no podremos plantear nada».

Desde Izquierda Unida, su portavoz municipal, Llarina González Moreno, avanzó el respaldo a la propuesta popular puesto que «los concejales nos presentamos con un programa y un partido. Si existen discrepancias, deberíamos dimitir y marchar para casa. Existe una ética política», recordó.

Por su parte, Carmen Soberón expresó el apoyo de Ciudadanos. «Nosotros sabemos lo que es sufrir el transfuguismo. Me sorprendió cuando los tres ediles nos dijeron que iban a funcionar como partida. Es una situación incómoda, pero apoyamos la propuesta del Partido Popular, con el respeto a los derechos legales de los concejales». Por su parte, Ganemos Avilés aún no ha analizado la iniciativa popular.

Los tres ediles no adscritos que abandonaron el PP avanzaron ayer su contraataque. Constantino Álvarez señaló que estudiarían la legalidad de una moción en la que se pedirá al PP que «renuncie a todas las alcaldías de España logradas con el apoyo de tránsfugas». Lógicamente, los tres concejales rechazaron los planteamientos de sus antiguos compañeros por «antidemocráticos», según Francisco José Zarracina. Alfonso Araujo calificó la medida como «una ley mordaza», pidiendo a las demás formaciones que rechacen «la partitocracia».