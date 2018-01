El PSOE se marca el día 30 como fecha tope para aprobar el presupuesto La concejala de Hacienda en una reunión con la oposición. / MARIETA «El lunes vamos a conocer las propuestas de la oposición y veremos si el acuerdo es viable. Si no lo es, irá al Pleno ordinario del 18», afirma Raquel Ruiz YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Sábado, 6 enero 2018, 00:46

El equipo de gobierno socialista se ha marcado una fecha máxima para presentar en el Pleno el proyecto de presupuestos para este ejercicio y ese día es el 30 de este mes de enero, aunque no descarta que las cuentas se lleven ya al Pleno ordinario del 18. Todo dependerá de cómo discurra la negociación con la oposición y para ello lo que suceda este lunes dará ya las pistas suficientes a los socialistas.

«El lunes vamos a conocer las propuestas que nos presentan y si son viables y pueden tener un encaje en el presupuesto. De no ser así, pensaremos en presentar el presupuesto ya en el Pleno del 18, para adelantar plazos», explicó la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz. En caso de que pudiera existir posibilidad de acuerdo para no tener que recurrir a la cuestión de confianza, la fecha tope sería el 30 de enero, «o como máximo la primera semana de febrero porque cuanto más lo demoremos, más se tardará en poner en marcha todo lo previsto en el presupuesto para este ejercicio».

El PSOE todavía no ha recibido las propuestas concretas de la oposición para ser incluidas en el presupuesto, ya que esta semana han tenido lugar los primeros contactos después de que PP, Somos, IU, Ciudadanos y Ganemos rechazaran asistir a la reunión a las que les habían convocado el pasado 23 de diciembre. Sin embargo, la edil de Hacienda ya ve en algunas declaraciones públicas de la oposición dificultades para el entendimiento.

«IU parece que va a plantear crear la renta social y ese no es nuestro modelo, nosotros apostamos por un modelo de ayuda social normalizado, con lo que no vemos posibilidad de acuerdo», adelanta ya Raquel Ruiz. En cuanto a las primeras declaraciones de Somos, afirma que «en la primera toma de contacto con cada grupo, les entregué una copia del presupuesto íntegro y detallado, y se les remitió por correo en formato excel. No tuvieron que solicitar nada: tuvieron toda la información disponible desde el principio y, si hubieran querido, podrían haberla tenido antes. Esto demuestra que, aún habiendo voluntad por parte del gobierno municipal y poniéndoles las cosas más fáciles cada año, siempre encuentran una excusa para inventarse algún obstáculo». Se refería así a las declaraciones del concejal de este partido, Primitivo Abella, en las que aseguraba haber solicitado más documentación.

Tampoco le gustó a la concejala que Somos asegurase que el PSOE «mercadea con partidas». «A lo que Somos llama mercadear con partidas nosotros lo llamamos mantener una negociación realista, donde si propones aumentar en determinada cuantía una partida tienes que decir de qué otra lo quitas», dijo.

También le quitó el mérito que se había atribuido Somos sobre ayudas al pago de la hipoteca. «Llevamos hablando de la posibilidad de establecer una convocatoria específica de ayudas a la hipoteca desde el mandato anterior. Hasta ahora, este tipo de gastos se cubrían con la partida de ayudas de emergencia, pero en aras de ir avanzando en un modelo de política social normalizado, realizaremos en 2018 una nueva convocatoria dirigida a propietarios de vivienda con hipoteca y con ingresos reducidos. Ya dimos el primer paso en 2017 con la convocatoria de ayudas para el pago de la comunidad, la cual nos ha permitido contar con una radiografía de las necesidades y posibles destinatarios de esta nueva línea de ayudas», afirmó.

No obstante, Raquel Ruiz mostró la voluntad del equipo de gobierno de tratar de llegar a acuerdos. «Como ya explicamos, desde el gobierno planteamos una propuesta de carácter inversor, social y con especial atención a los barrios, por eso decidimos incluir las propuestas que salen de los Consejos Participativos, porque ese es nuestro compromiso con la ciudadanía. Nos alegra que el concejal Primitivo Abella reconozca este compromiso», concluyó.