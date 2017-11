«No se puede capitalizar el paro en un negocio a la ligera» Javier García. / MARIETA El economista avilesino Javier García, cofundador y socio del Instituto CIES, presenta hoy su libro 'La burbuja emprendedora' C. DEL RÍO AVILÉS. Lunes, 27 noviembre 2017, 01:57

Testigos de muchos fracasos e ilusiones hundidas, los economistas y socios en el Instituto CIES, Javier García y Enrique González, decidieron escribir 'La burbuja emprendedora', un libro de advertencia sobre los riesgos del emprendimiento. Mañana lunes, a las seis de la tarde, lo presentarán en la Cámara de Comercio.

Javier García cree que hay una sobredosis de charlas motivadoras que exhalan «edulcorante» y minimizan, o incluso ignoran, los problemas que se va a encontrar un emprendedor. No se trata de meter miedo a quien está dispuesto a arriesgar, sino de advertir mesura y plantear una serie de supuestos a considerar. «Nosotros en el instituto trabajamos con muchas empresas, con muchos roles de este microsistema emprendedor, y vemos que la gente se lanza a emprender sin tener en cuenta algunos fundamentos. Hay un volumen de expectativas irracionales tras las que vienen los disgustos, muchas veces con el patrimonio familiar en juego», señala.

Por eso considera un error que un trabajador que se ha quedado en el paro capitalice toda su prestación por desempleo en un negocio. «No solo eso, sino que también pide prestado a tu familia. Eso no se puede hacer a la ligera. Tienes que hacerlo con cuentagotas y valorando otras cuestiones», advierte. Recuerda que está demostrado que la desesperación que impulsa a algunos negocios a gente que, por ejemplo, se ha quedado en el paro aumenta el índice de fracaso. «Está demostrado que la gente que proviene del paro o sin experiencia laboral previa, un 'background' necesario, y sin contactos, es carne de cañón», apunta. Y por si no hubiera quedado claro recurre a un ejemplo deportivo, «si nunca has hecho deporte, tendrás que comenzar caminando antes de correr si no quieres que te dé un infarto».

Explica que un buen producto no es garantía de nada. Emprender requiere «cicatrices, mucha experiencia», que solo se puede conseguir habiendo trabajado previamente y conociendo bien el sector porque emprender significa «batirse el cobre con incertidumbre y riesgo». «Requiere unas capacidades que son las más difíciles de conseguir: flexibilidad, capacidad de girar y de formarse, de escuchar, de colaborar, dotes de comunicación y trabajo, mucho trabajo». En definitiva, «muchas facetas muy difíciles».

Y aunque hay quienes consiguen el éxito, lo normal es que tres de cada diez empresas fracasen en los primeros tres años. Pese a lo que pueda parecer, Javier García asegura que este 'aviso a navegantes' está escrito de forma positiva porque «nosotros somos fans de las empresas. Son el oxígeno de la economía». Consideran, sin embargo, que alguien tenía que pinchar esa burbuja emprendedora sostenida en un entramado de charlas motivadoras. Lo que parece primar son «discursos optimistas y una industria de eventos y de formadores que te animan contándote solo una parte de la verdad». El resultado suelen ser «emprendedores 'subprime'».