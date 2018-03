El Puerto diseña un plan para unir Avilés y Castrillón con carril bici El carril bici situado en la senda peatonal en la zona de La Espina-La Toba, que enlaza al sur con el parque de La Luz y al norte con la senda de la ría / MARIETA Los técnicos de la Autoridad Portuaria analizan la ejecución plurianual del proyecto encargado a una ingeniería YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Lunes, 19 marzo 2018, 03:55

La Autoridad Portuaria trabaja en el diseño de un plan de obra, que se podría ejecutar en varias anualidades, para unir Avilés y Castrillón con un carril bici a través de las avenidas de Conde de Guadalhorce y de La Playa. La empresa Toc Ingeniería ya ha entregado el estudio contratado por el Puerto el pasado año. El documento incluye las posibles alternativas para continuar el recorrido reservado a las bicicletas desde el paseo de la ría hasta San Juan.

Ahora la oficina técnica portuaria analiza el informe presentado y el itinerario planteado, así como su encaje en la actividad portuaria. Precisamente esta es una de las mayores preocupaciones, ya que garantizar la seguridad de los ciclistas es difícil en esta carretera en la que el tráfico de vehículos pesados es muy intenso.

Conde de Guadalhorce, la Travesía de la Industria y la avenida de la Playa son carreteras por las que circulan cada día más de mil quinientos camiones y cuatro mil turismos, según el estudio realizado en su día para definir el proyecto para reurbanizar la calzada de Las Arobias.

El estudio que tienen sobre la mesa los técnicos del Puerto servirá de guía para establecer el proyecto inicial que la Autoridad Portuaria presentará a los ayuntamientos implicados para analizar la viabilidad de su ejecución.

Contar con carriles bici que unan los distintos municipios de la comarca es una vieja demanda del movimiento social y también una aspiración que escuchan los alcaldes cada vez que se reúnen con sus consejos infantiles. Actualmente, en Avilés el carril bici discurre desde el parque que une los barrios de Villalegre y La Luz, en la calle Cristóbal Colón, hasta el paso de Larrañaga en la avenida de Conde de Guadalhorce, un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros. En Castrillón, el carril bici discurre desde San Juan a Salinas, para retomarlo en La Vegona y por las principales calles de Piedras Blancas, en total algo más de tres kilómetros reservados para que los ciclistas puedan circular con seguridad.

El Puerto encargó el pasado mes de noviembre un estudio para unir el paseo de Avilés con el de San Juan. Ya en ese momento se detectaban varios espacios en los que contar con carril bici parecía complicado y el informe que ha redactado la ingeniería así lo constata, aunque aporta soluciones posibles para poder ejecutar el proyecto.

No parece complicado continuar el carril bici desde el paso de Larrañaga, donde termina la senda de la ría, hasta las instalaciones de la antigua lonja pesquera. El paseo peatonal que discurre paralelo a la carretera de Conde de Guadalhorce cuenta con un ancho suficiente para mantener sitio para los peatones y la vez reservar un espacio para la circulación de las bicicletas. De hecho, aunque ahora mismo no exista el carril, es habitual ver ciclistas, especialmente niños y jóvenes, utilizando este paseo.

Los problemas, como ya se esperaba, comienzan a partir de esta zona. El primero está en el propio recinto de las antiguas instalaciones pesqueras. A pesar de que la nueva lonja lleva ya en funcionamiento casi una década, este espacio cuanta con almacenes que siguen siendo utilizados y en los que el trasiego de camiones, furgonetas y carretillas es habitual. Por el exterior, discurre una acera estrecha pegada a la calzada por la que ya es complicado el paso de más de un peatón a la vez. De esta forma, lo aconsejable sería que el carril bici discurriese por el interior del recinto, pero para garantizar la seguridad de los ciclistas sería necesario construir un murete perimetral para evitar entrecruzar ciclistas y los vehículos que operan en las naves pesqueras.

Calzada estrecha

Fuera del recinto de la antigua rula, también hay otros espacios en los que es complicado que conviva el tráfico pesado con los ciclistas porque la calzada no cuenta con espacio suficiente. La zona de Las Arobias no tendría complicación especial, pero sí la avenida de La Playa. Esta carretera cuenta con dos carriles y en algún tramo el arcén es estrecho y ni siquiera tiene aceras.

Esta es la zona en la que los técnicos de la Autoridad Portuaria están poniendo especial interés para concretar el proyecto que se presentaría a los ayuntamientos. La seguridad de conductores, peatones y ciclistas tiene que estar garantizada y para ello se analizan distintas alternativas que se concretarán en el proyecto.

Este sería el último obstáculo a salvar para que la vieja demanda social deje de serlo y se convierta en una realidad. Ya que a partir de la zona de los prácticos en la avenida de La Playa ya se cuenta con un carril bici que discurre por toda la carretera de San Juan hasta llegar a Salinas.

El presupuesto anual de la Autoridad Portuaria se destina cada año a mejorar sus instalaciones y la construcción de un carril bici no se encuentra entre los principales objetivos, de ahí que se entienda desde la dirección del Puerto que los trabajos podrían ejecutarse plurianualmente en función de la disponibilidad económica y también de la disposición de los ayuntamientos. En todo caso, el proyecto todavía no ha sido concretado y por tanto no es posible establecer la cifra final de inversión necesaria.

La unión de Avilés y Castrillón con carril bici a través del puerto es una demanda social desde hace años, pero también hay otras propuestas como las presentadas por Equo hace tres años con ocho rutas distintas reservadas para ciclistas en Versalles, El Carbayedo o el casco histórico, entre otros puntos. El plan de movilidad que contratará el Ayuntamiento este año también incluye entre sus objetivos el diseño de nuevos espacios para que las bicicletas puedan circular con seguridad.