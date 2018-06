LA VOZ, punto de encuentro de Avilés

Los premios de LA VOZ DE AVILÉS cumplieron anteayer quince años ya consolidados como un espacio que, por derecho propio, se ha convertido en el punto de encuentro ineludible de la sociedad avilesina, como también lo es de quienes hacen a diario este periódico.

Así, la presidenta del consejo de administración de LA VOZ DE AVILÉS, María Jesús Wes, estuvo acompañada por accionistas de EL COMERCIO, como María Josefa Maese, Paz Maese y Litabel Nicieza, además del director de LA VOZ-EL COMERCIO, Marcelino Gutiérrez, el director general, Goyo Ezama, su antecesor en esas responsabilidades, Julio Maese; la gerente NoeliaAlonso, el gerente de CM Asturias, Julio Valle, y el director de Marketing, Diego Oliveira. La jefa de redacción de LA VOZ DE AVILÉS, Ruth Arias, estuvo acompañada además de redactores del diario, del que fuera director, Juan Wes, y José María Urbano, exjefe de redacción. Mercedes de Soignie también acudió a su primera gala como responsable del Aula de Cultura de LA VOZ.

Todos ellos ejercieron la labor de anfitriones de un encuentro anual de la sociedad avilesina que este año estrenó ubicación, el Santa Cecilia, y donde los alcaldes de Avilés, Mariví Monteserín, Castrillón, Yasmina Triguero, Corvera, Iván Fernández, e Illas, Alberto Tirador, junto con integrantes de sus equipos de gobierno.

No faltaron tampoco representantes de la oposición, comenzando por el Partido Popular de Avilés, con Ana Bretón, liderando una amplia representación. El coordinador de Izquierda Unida, Juan José Fernández, y la concejala Carmen Conde, también se sumaron a la fiesta como la portavoz de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, respaldada por el diputado Armando Fernández Bartolomé. Agustín Sánchez, de Ganemos, también se sumó a la gala en la que no faltaron los tres concejales no adscritos: Francisco Javier Zarracina, Alfonso Araujo y Constantino Álvarez. Pero también se vio a la portavoz de Foro Asturias en Corvera, Teresa Domínguez, el presidente de su partido, Pedro Leal, el presidente del Partido Popular en Castrillón, Eloy Alonso; o Javier González, portavoz del PSOE en Castrillón.

El portavoz del PP avilesino Carlos Rodríguez de la Torre, lució su bandera cameral como coordinador de servicios en la Cámara de Comercio de Oviedo. Y es que el reconocimiento a la Cámara de Avilés motivó que Luis Noguera estuviese acompañado por la práctica totalidad de su pleno, el coordinador de la Cámara, Heriberto Menéndez Rico, además del presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, el secretario general de la Cámara de Gijón, Álvaro Alonso, además de dos ex presidentes de Avilés como Antonio Sabino y Francisco Menéndez.

Y, antes de seguir, las necesarias disculpas para los nombres omitidos, algo obligado en una recopilación donde el espacio es limitado, y también a los despistes en una fiesta que llenó el Santa Cecilia y donde el equipo de sala y de cocina demostró la profesionalidad con la que se han asentado en la ciudad.

Volvemos a la gala posterior, donde representantes de entidades financieras acudieron a la cita, como Marifé Novo, directora de zona, y Marcos Alonso, director de la oficina principal de Avilés del Banco de Sabadell; Marcos José Granda, de Liberbank y tesorero de la Cámara de Comercio de Avilés o, por parte de Caja Rural de Asturias, José Ramón Fernández, y Rubén González.

El mundo portuario mantuvo su representación. La Autoridad Portuaria estuvo representada por Elvira Fernández. El nuevo representante de Alvargonzález, Celso Rodríguez, se sumó a la fiesta donde pudo compartir un rato con su predecesor, Delfín García Novo, que se acercó junto con su esposa Elena Álvarez, a quien vimos conversar con el que fuera alcalde Manuel Ponga y su esposa, Juana Marí Esparza.

El presidente de la Unión de Comerciantes, José Manuel Roxín, acudió con el vocal José Ramón Izquierdo. Daniel Alonso siempre expresa su apoyo a LA VOZ DE AVILÉS, al igual que el empresario Juan Carlos Rubín. La representación de El Corte Inglés corrió a cargo por su director en Avilés, Mario Fernández, que se acercó junto con su responsable de Comunicación, Alfonso Fuertes. El gerente de Supercash, Juan Carlos Mediavilla, disfrutó de la velada, al igual que el economista Jesús Sanmartín, colaborador habitual de este diario.

Vimos en la fiesta a Beatriz Ayuso, del Rotary, y también a la gerente de Aguas de Avilés, Carmen Álvarez, que compartió impresiones con el empresario Víctor Antuña, en un animado corro en el que también participaban Jesús Barbón y el abogado Javier Marcos. La fiesta también permitió saludar a Roberto Murias y Nieves González, de Mudanzas Murias, junto con Flor Álvarez, Rocío Aroca y Merce González, de Macavi. El abogado Alberto Rendueles, antiguo colaborador de este diario, no se pudo acercar como suele tener por costumbre por motivos de agenda, aunque sí lo hicieron tres de sus compañeras de bufete: Nuria Álvarez, Elisa Beltrán y Lola Bautista.

Astilleros Ipsa es una empresa local que, además del premio de LA VOZ, siempre ha estado con su periódico, como recordaban el miércoles Magdalena Vaamonde y Delia González mientras conversan con Marisol Ortega y Puri Suárez.

José Ramón Rodríguez, presidente del Club de Tenis de Avilés, festejó el premio rodeado de toda su directiva. Maxi Rodríguez, el hombre del fútbol en Avilés, también participó en el vino español. No fue el único de los premiados en ediciones anteriores que acudieron al Santa Cecilia.

Es el caso de Béznar Arias o Ramón Rodríguez y el oftalmólogo Tomás Villanueva, que en su momento abrió los premios de Acción Social. Pero también de Cáritas, con su nueva coordinadora, Sonia Artime; DIFAC siempre se encuentra presente, y más en esta sede con menos barreras con un pequeña comitiva encabezada por su actual presidente, Julián Valdavida. O la Atlética Avilesina, cuyo presidente Gerardo González, se sumó a la fiesta.

José Manuel Rodríguez Baltar, secretario de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras, conversó animadamente junto con integrantes de su equipo y la representación del movimiento social de la ciudad. Así estuvieron por el Santa Cecilia Antonio Gil, presidente de la Asociación de Vecinos de Versalles; Pilar Rodríguez Mariño, su homóloga de Avilés Centro o la representación de la Asociación de Vecinos de La Magdalena encabezada por Paquita Muñiz.

Juan Luis Casas, de la Asociación Cultural Esbardu, seguro que tomó buena nota de la música de Carlos Esperon para el próximo Intercéltico. El miércoles ambientó la velada con un amplio repertorio. Música también la que aportaron los cuatro integrantes de La Bonturne, de los que tres se pudieron acercar hasta el cóctel: Santi Caleya, Merce Santos y David Varela, que incluso me regaló una chapa.

Cerca de él, una representación del mundo sanitario encabezada por Enrique González, gerente del Área Sanitaria, junto con Ana Suárez Guerra, Fernando Mancheño y Gabriela Sanz.

Comparten apellido, aunque María José Sanz es más conocida por su papel actual como Cronista Oficial de Avilés, por lo que tomó buena cuenta de lo sucedido. Sabino González, presidente de la Cofradía del Colesterol, gobierna la entidad con mano firme en guante de seda así que, a la voz de «los colesteroles» posaron para la foto un grupo en el que se encontraban, entre otros, María Solís, Carlos Vallina, Gabriel Fernández y Fifa, Agustín Hidalgo y María Victoria, Juan Guardado...

Y este recorrido puede concluir sin citar a Jorge Iván Argiz. «El hombre que con un teléfono es capaz de cualquier cosa», como desveló Ángel de la Calle hace años. Junto con Rocío Orraca, Diego García Cruz, Cristina Macía, parte viva de las jornadas del Cómic y el Festival Celsius, y el escritor Ian Watson recibieron numerosas felicitaciones. No se puede olvidar a los galeristas Angélica García y Emilio Suárez Lanzas, fieles apoyos, al igual que la artista María Braña.