Quejas por los fallos en la renovación de las tarjetas de residente de la ORA Zona verde de aparcamiento reservada para residentes. / MARIETA Usuarios con distintivo para aparcar en zona verde aseguran que la empresa adjudicataria del servicio mantiene sin actualizar las matrículas S. GONZÁLEZ AVILÉS. Jueves, 4 enero 2018, 00:46

El comienzo de año trae consigo la renovación de las tarjetas de estacionamiento de la zona azul de Avilés, en concreto las que pertenecen a los residentes. Con los cambios en la normativa, los conductores que hacen uso de la 'zona verde' no tienen la obligación de disponer de la pegatina acreditativa aunque sí deben tener al día sus tarjetas. Esto que parece sencillo ha supuesto un problema para muchos de ellos, que han visto como sus vehículos no cuentan con el permiso actualizado.

La renovación se hace automática y es la empresa adjudicataria del servicio de la ORA quien la realiza, aunque solo lo está haciendo en algunos casos, según denuncian algunos usuarios. «No me llegó la notificación que, según la empresa, debería llegarnos tras el cambio de normativa. Al ponerme en contacto con ellos para saber qué había pasado con la renovación me dijeron que mi matrícula no estaba registrada, que estaba caducada del 31 de diciembre», explica Juan Bautista, uno de los afectados.

Igual que él son varios los conductores a los que no se les ha renovado el distintivo a pesar de estar a día 4 de enero. Esto significa que para el sistema actual de control que usan los trabajadores de la ORA el vehículo tiene caducado el permiso de estacionamiento en la zona verde, por lo que podría ser multado. «Sale como si la autorización estuviera caducada y me comentan en la ORA que te expones a una posible multa, algo que no es justo porque no es un problema mío, sino de ellos», lamenta el conductor.

«Sale como si estuviera la autorización caducada y te expones a una posible multa»

Desde la empresa adjudicataria se ha apuntado que «se están tramitando de urgencia las tarjetas de aquellos conductores que tienen el pago anual y después se seguirá con el resto». A pesar de que no está dada la orden de multa, los conductores denuncian que la empresa «nos dice que la solución está en que si nos ponen multa que la recurramos y se anulará, pero primero hay que pagarla», lamentan los usuarios de la 'zona verde'. Previsiblemente los próximos días se irán dando de alta las renovaciones del estacionamiento, por lo que estará solucionado el problema.