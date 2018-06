Un avilesino, muy grave tras caer a una hogera Los restos de la hoguera de La Folleca en la que cayó el hombre herido de gravedad por las quemaduras sufridas. / MARIETA El vecino de Avilés sufre quemaduras graves en la mitad de su cuerpo y ha sido trasladado a la unidad especializada de Getafe SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Lunes, 25 junio 2018, 02:14

Un hombre sufre quemaduras graves en la mitad de su cuerpo tras caer dentro de una hoguera de San Juan en el barrio de La Folleca, en San Cristóbal. Se trata de L.A.G.F., sexagenario y vecino de la calle Sabino Álvarez Gendín de Avilés, que habría intentado saltar los rescoldos de la pira en la madrugada de ayer domingo cuando un tropiezo hizo que cayera dentro de las llamas.

Una caída con graves consecuencias y de la que ahora trata de recuperarse en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario de Getafe, a donde fue trasladado después de haber pasado primero unas horas en el Hospital Universitario Central de Asturias. Este traslado al centro especializado se barajó desde el primer momento dada la gravedad de las quemaduras sufridas.

La fiesta de San Juan es ya una tradición en la zona alta de La Folleca, que la viene celebrando desde hace años. Comenzó a primera hora de la noche con una cena entre vecinos y amigos. El accidente se habría producido en torno a la una y media de la madrugada. Fruto del ambiente festivo, el hombre se habría animado a saltar las brasas, una de las tradiciones más arraigadas de la noche de San Juan. Según apuntan fuentes oficiales, el herido estaría en estado de embriaguez, algo que podría haber contribuido a la gravedad de los hechos. Al intentar dar el salto habría tropezado con una de las maderas de la pira, que le habría llevado al suelo, cayendo al fuego.

La mala suerte hizo que el resto de los presentes no se percatara del incidente en los primeros instantes. El hombre no logró salir por su propio pie de las llamas y no fue, hasta unos minutos después, que una de las mujeres presentes en la fiesta se dio cuenta de lo sucedido y dio la voz de alarma. Este lapso de tiempo y las altas temperaturas que alcanzaba el interior de la hoguera hizo que las heridas por las quemaduras fueran mucho más graves que de haber salido en el mismo instante de la caída. Entre varios de los presentes consiguieron sacarlo del interior de la hoguera, mientras se daba aviso al 112.

Hasta el lugar se acercaron en un primer momento sanitarios que realizaron las primeras curas al herido antes de trasladarlo al centro hospitalario ovetense, donde se encuentra la unidad de quemados de Asturias, de la que habría sido trasladado tras la valoración de las heridas sufridas. El personal sanitario que llegó a La Folleca fue el encargado de dar aviso a la Policía Local de Avilés, que durante la mañana de ayer seguía con la investigación de lo ocurrido.

En el aviso del SAMU se advertía a los agentes de lo sucedido para que pudieran realizar las diligencias oportunas, aunque estos no llegaron a acudir al lugar del accidente en el momento del mismo, sino a posteriori. La fiesta en La Folleca habría sido organizada por los vecinos residentes en las casas cercanas a la finca en la que se colocó la hoguera y estaría formada por una veintena de personas.

En la investigación iniciada por los agentes de la Policía Local se constató que el terreno en el que se instaló la hoguera, que no tenía un diámetro grande por lo que todo apunta a que no sería muy alta, era municipal. Según explicaron los agentes ayer, en años anteriores también habrían elegido ese espacio para organizarla, previa petición de autorización al Ayuntamiento de Avilés, que precisa conocer y autorizar todas las hogueras como medida preventiva. Un paso que este año no habrían dado los vecinos que organizaron la fiesta y la hoguera, tal y como comprobó la Policía Local.

Aunque la caída del hombre al fuego fuera fortuita y fruto de un tropezón con la madera, no se descartan ahora posibles sanciones por la realización de la hoguera sin el pertinente permiso del Consistorio.

Los restos de la hoguera, ya consumida, permanecían ayer intactos y junto a ellos aún se podían ver también restos de la fiesta vecinal, así como del trabajo de los sanitarios que se trasladaron hasta el barrio para atender al herido en un primer momento. Junto a las brasas, las mesas y la barbacoa, estaba también la manguera utilizada para apagar el fuego que horas antes se había iniciado como bienvenida al verano, pero que acabó en tragedia.

Muchos de los residentes en la zona, que no participaron del evento de San Juan realizado en la zona alta de La Folleca, se enteraban de la noticia a medida que pasaba el día o bien por las noticias que les llegaban a través de las redes sociales o de los comentarios de otros de los residentes. «Yo estaba invitado, pero no pude acudir por motivos personales. Me enteré de todo lo que había pasado a posteriori. No conocía al herido», decía ayer Enrique Fernández, vecino de la zona.

Días antes de la noche de San Juan, la Policía Local de Avilés hacía una visita a los diferentes barrios para inspeccionarlos en busca de hogueras que pudieran suponer un peligro, una rutina que llevan a cabo cada año antes de la festividad. Este año la ronda por los barrios terminó sin que se detectara ninguna pira que presentara riesgos, según explicaron ayer desde el Ayuntamiento de Avilés.

Controles de alcohol y drogas

En lo demás, la noche de San Juan fue tranquila en la comarca. Solo la Policía Local de Avilés instruyó diligencias a un hombre de 42 años por influencia de drogas en la conducción. Sobre las diez de la noche chocó con su vehículo contra otro que estaba aparcado en la calle José Manuel Pedregal. Los agentes que acudieron al lugar realizaron los test habituales, dando positivo en cannabis. En los controles de alcohol y drogas efectuados a lo largo de la madrugada se levantaron también varias actas por superar la tasa de alcohol permitida al volante, pero no se instruyeron diligencias contra ningún conductor.