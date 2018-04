«Yo no quería que pasara esto», declara el acusado de robar el bolso y herir a una mujer El joven acusado de robar un bolso por el método del tirón, ayer, en el banquillo. / MARIETA F. L. M. reconoció los hechos y pidió perdón a la víctima que como consecuencia del golpe tiene problemas de memoria, oído, olfato y comprensión lectora C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 20 abril 2018, 04:33

«¿Usted estaría dispuesta a escuchar cómo le pide perdón?». «¿Pero cómo le voy a perdonar?» «No le digo que tenga que perdonarle, solo si está dispuesta a escucharle». Un tímida afirmación con la cabeza dio pie ayer a las disculpas de F. L. M. en el juicio seguido contra él en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Avilés como presunto autor de un robo con violencia, un delito de lesiones y otro de estafa en grado de tentativa. Todos los acepta su defensa, pero no las penas que por ellos piden la acusación particular y la Fiscalía, especialmente las referidas a la cuantía económica que el acusado deberá abonar a la mujer a la que el 19 de febrero de 2017 robó el bolso por el método del tirón en compañía de otro joven (menor de edad y que ya fue juzgado) y arrojó «violentamente» contra el suelo en la calle de Toso Muñiz. Como consecuencia del golpe que sufrió en la cabeza y que la mantuvo ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias tres meses, a E. S. S. ha visto alteradas algunas funciones cerebrales.

Por estos hechos, el Ministerio Público pide cinco años y medio de cárcel y el letrado Luis Suárez Mariño, cinco y nueve meses. Respecto a la responsabilidad civil y la indemnización, la Fiscalía solicita 16.590 euros que la acusación particular eleva hasta los 38.061 (29.661 y 8.400). Ana García Boto, abogada del acusado, propone un año de cárcel por el robo, tres meses por las lesiones y acepta los 16.950 euros fijados por la Fiscalía. Aseguró que habrían pagado ya la responsabilidad civil si sus clientes tuvieran capacidad económica para ello, pero al parecer no es el caso. Solo ingresan el salario social en un domicilio con cinco personas e incluso la minuta de la abogada la abona a plazos un amigo de la familia, según testificó en el plenario.

Esto no le vale como excusa a la acusación particular que considera que la responsabilidad civil solicitada «en ningún caso cubre lo que le ha cambiado la vida» a su cliente. E. S. S. describió durante la vista sus problemas de oído, memoria, sus problemas a la hora de expresarse y de «encontrar las palabras», su incapacidad para leer libros como habitualmente hacía antes y las alteraciones olfativas (disgeusia). A la pregunta expresa de Suárez Mariño sobre si ese dinero le compensaba estos trastornos, aseguró que ella prefería «estar como antes (del tirón), que vivía». El letrado pidió tener en cuenta como agravante la elección deliberada de una a víctima de edad avanzada, en un lugar apartado y por la noche.

«Estoy arrepentidísimo»

El joven, que reconoció lo hechos, solo respondió a las preguntas de su abogada y manifestó su arrepentimiento en varias ocasiones. Incluso se dirigió directamente a su víctima para pedirle perdón. «Estoy arrepentidísimo. No quería que pasara esto», aseguró. Su abogada insistió en que se le reconocieran los atenuantes de drogadicción y confesión, que tanto la Fiscalía como la acusación particular rechazan. Aseguran que el joven «colaboró», pero no confesó ya que solo admitió haber participado en el tirón tras ser informado por la Policía Nacional de que iba a ser detenido, y en todo momento descargó la responsabilidad sobre el menor. Sobre la drogadicción, acreditada con varios informes del Hospital San Agustín, el Centro de Salud Mental de El Quirinal y el centro penitenciario de Villabona, matizaron que no se puede saber si en el momento de los hechos actuaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Los agentes de la Policía Nacional explicaron que sospecharon que el joven podía ser el autor del tirón al tenerlo en comisaría por otro hurto y comprobar que llevaba la misma ropa que se veía en las imágenes de la cámara de una ferretería de la zona. F. L. M. se encuentra a tratamiento de desintoxicación en un centro de Gijón. El juicio quedó ayer visto para sentencia.