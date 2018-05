«No quieren otro proyecto, solo buscan romper el consenso» Miércoles, 30 mayo 2018, 04:03

El equipo de gobierno no ve otro motivo en el cambio de criterio sobre la Ronda Norte por parte de Somos, Izquierda Unida y Ganemos que «romper el consenso, no quieren otra alternativa». El portavoz socialista, Luis Ramón Fernández Huerga, hizo ayer un repaso por las declaraciones públicas de lo que denomina «el tripartito» después de las tres reuniones del Ayuntamiento con el Ministerio de Fomento y el Principado desde septiembre a marzo para abordar este proyecto y el de eliminación de la barrera ferroviaria. Recordó como Izquierda Unida decía en septiembre que «el ministro de Fomento ha aportado soluciones a proyectos antiguos», o en marzo que «los protocolos son buenas noticias para Avilés». Lo mismo hizo con Somos que en enero decía que la solución para los accesos al puerto era «la obvia, y se preguntaba qué se había estado haciendo hasta ahora» y en marzo «básicamente lamentaba que no hubiese plazos ni presupuestos para su ejecución». Por eso los socialista atribuyen el cambio de criterio «a tiempos preelectorales en los que entienden que estamos», apuntó Huerga.

En su reflexión recordó que hasta el momento los tres partidos habían criticado básicamente que no hubiera presupuesto. «Ahora teníamos consenso, protocolo, plazos y presupuesto y lo que nos encontramos es con una alternativa nueva en periodo de descuento para romper ese consenso por intereses electorales». Y es que, según mantiene el portavoz socialista, «la firma del protocolo fue una ducha de agua fría para ellos y el presupuesto ha sido la puntilla que nos ha llevado al punto en el que estamos porque no les convenía que llegásemos a las elecciones resolviendo dos temas enquistados».