«Yo quiero estar como antes del tirón, que vivía», dice la víctima de un robo en Versalles El acusado, esta mañana, en el Juzgado de lo Penal Número 1 / MARIETA El acusado, F. L. M, reconoce los hechos y pide perdón a la mujer. «Estoy arrepentidísimo. Yo no quería que pasara eso», afirma C. DEL RÍO Jueves, 19 abril 2018, 12:38

F. L. M. ha pedido hoy perdón a la mujer a la que robó el bolso el 19 de febrero de 2017 y que, como consecuencia del tirón y de golpear con la cabeza en el borde de la acera, sufre una serie de secuelas que afectan a su capacidad olfativa, auditiva, de lectura, entendimiento y expresión. «Yo le quería pedir perdón. Estoy arrepentidísimo. Yo no quería que pasara eso», le dijo durante el transcurso de la vista oral que ha tenido lugar hoy en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Avilés.

La defensa del joven, ejercida por Ana García Boto, y la acusación representada por el letrado Luis Suárez Mariño, trataron de llegar a un acuerdo sin éxito. La defensa acepta los tres delitos que se le imputan de robo con violencia, lesiones y estafa en grado de tentativa, pero no las penas que se solicitan. Además, reclama el reconocimiento de la drogadicción y la confesión como atenuantes. Tanto la Fiscalía como la acusación particular consideran que el joven solo colaboró, pero no confesó («solo lo hizo después de que la Policía Nacional le informara de que iba a ser detenido por ese hecho») y manifestaron sus dudas sobre si aquel día el procesado actuaba bajo los efectos de la droga. «No tenemos pruebas de ello», afirmaron.

Suárez Mariño, que pide cinco años y nueve meses de prisión por los tres delitos, 29.661 euros de responsabilidad civil y 8.400 euros de indemnización, cree que en la comisión de los delitos se dio el agravante de haber elegido deliberadamente una calle apartada y de noche. La Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel, una multa de 300 euros, indemnización de 6.590 euros y 10.000 más por las secuelas.

La mujer declaró que no se acordaba de nada y que no vio a los ladrones. Tan solo manifestó que desde que fue víctima de aquel robo tiene problemas de memoria y otra serie de disfunciones relacionadas con los sentidos. A preguntas de su abogado sobre la cuantía de la responsabilidad civil (el motivo principal por el que no se llegó a un acuerdo), aseguró que prefería «estar como antes del tirón, que (al menos) vivía. Ahora estoy peor».

La defensa hizo hincapié en el compromiso del joven y de sus padres en indemnizar a la víctima y aseguró que si no se ha hecho antes de llegar al juicio ha sido por las dificultades económicas que atraviesa la familia. «En su día tuvimos una buena, muy buena, situación económica, pero tras las preferentes, hoy en día vivimos del salario social», declaró la madre del acusado.