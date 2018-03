Luz Quiles e Irene Pérez, reinan en El Bollo Luz Quiles e Irene Pérez, en el centro de la imagen, rodeadas de sus damas en el escenario de la Casa de Cultura. / PATRICIA BREGÓN La elección de la Xana, Xanina y sus damas abre los actos oficiales de las fiestas, que celebran su 125 aniversario SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Domingo, 18 marzo 2018, 01:57

El patio de butacas de la Casa de Cultura de Avilés se llenó ayer de niñas, padres, abuelos y familiares deseosos de conocer los nombres de las que iban a convertirse en las reinas de El Bollo este año. Risas y muchos nervios protagonizaban las conversaciones mientras la concejala de Festejos, Ana Hevia, y el responsable del área, Rubén Arias, nombraban voz en alto todas las candidatas.

La mano inocente de Lara Rebollar fue la que finalmente eligió a las representantes de esta edición, ña número 125 de la fiesta. Luz Quiles, de dieciséis años, es la nueva Xana, mientras que Irene Pérez, de doce se convirtió ayer en Xanina. En la primera elección no hubo intriga, tan solo había siete candidatas por lo que todas sabían que obtendrían una banda, mientras que para la segunda estaban citadas 68 niñas de entre ocho y doce años.

«Sabía que se suelen apuntar pocas chicas y por eso contaba con algún cargo aunque no esperaba ser Xana», comentaba Luz Quiles tras el sorteo, que el año pasado se le resistió al estar junto a su familia de vacaciones. Estudia en el colegio Paula Frassinetti y es la primera vez que se apunta. «Esperé a presentarme al sorteo a tener la edad para poder ser Xana, era lo que más quería. No me atraía ser Xanina», confesó y tuvo suerte. Junto a ella en los actos oficiales estarán sus seis damas: Rosa Paz Martínez, Naia Roselló, Carolina Llama, Olaya Rodríguez, Paula María González y Carmen González.

En cambio para Irene Pérez no era su primera vez. Tiene doce años y estudia en el Santo Ángel. «No me lo esperaba y estoy muy contenta, llevo intentando ser Xanina desde tercero de Primaria», explicó la joven sobre el escenario de la Casa de Cultura. Igual que su compañera ahora deberá estar presente en todos los actos oficiales de las fiestas pero no lo hará sola, sino junto con sus seis damas, también designadas en el sorteo. La lista la forman: Estela Llana, Ruth Martín, Daniela Fernández, Alba Rebollar, Sara Cobo y Laura Fernández.

Primeros actos oficiales

Tienen ahora unas horas para hacerse a la idea del nuevo cargo que ostentan pues este lunes, a las 17 horas, tienen su primer acto oficial. La realización de las fotografías y la recogida de sus trajes y bandas, que lucirán el próximo sábado en la gala de presentación ante la sociedad. La ceremonia, en la que estarán también sus familias, se llevará a cabo en el Teatro Palacio Valdés. «Aún no se muy bien todo lo que tenemos que hacer a partir de ahora, pero seguro que me lo pasaré muy bien, me hace mucha ilusión», recalcaba ayer Luz Quiles.