«Me hicieron pasar un infierno, pero logré salir» La víctima de la red de trata de mujeres. / ALEX PIÑA Una joven rumana víctima de la red de trata que se investiga en Avilés cuenta cómo logró escapar y recuperar su vida EVA FANJUL AVILÉS. Domingo, 20 mayo 2018, 02:55

«Yo tenía una vida normal, un trabajo fijo y buenos amigos antes de conocerlo a él. Cuando empezamos a salir todo iba bien, una pareja como otra cualquiera. Como yo trabajaba de interna en una casa y apenas nos veíamos, me propuso irnos a vivir juntos y formar una familia fuera de Asturias, donde él tenía parientes que le habían ofrecido trabajo para los dos. Yo acepté ilusionada». Así relata esta joven rumana cómo inició el camino al «infierno» tras ser captada por uno de los integrantes de la red de trata de mujeres que actuaba en Avilés y que investiga el juzgado de Instrucción Número 2 de la ciudad. Ahora, tras escaparse de sus captores ha rehecho su vida. «Ahora, trabajo limpiando, tengo mi casa y cuido de mi hijo. He pasado momentos muy duros, sigo con el psicólogo, nunca ando sola por la calle y aún tengo miedo, pero por fin empiezo a vivir otra vez», afirma.

Ella, como muchas otras compatriotas suyas, fue víctima del conocido como método del 'lover boy': un joven de la organización criminal las enamora y acaba convenciéndolas para que se vayan con él lejos de su familia y amistades. Después, las incomunican y las obligan a prostituirse bajo coacción y violencia extremas. Estos son los hechos que se denuncian en Avilés, donde las mujeres rumanas traídas bajo engaño eran explotadas en condiciones de esclavitud sexual en la calle de Llano Ponte.

«A los pocos días de llegar a la nueva ciudad mi novio me dijo que tenía que prostituirme, yo no daba crédito a lo que oía y le dije que por supuesto que no. Así que me empezó a pegar y me amenazó con un cuchillo. Me dijo que si no lo hacía me iba a matar y que no volvería a ver a mi hija mayor que vive en Rumanía, porque la haría desaparecer», explica la víctima. Así fue como descubrió lo que estaba pasando. «Él no era la persona que yo creía, era otro que bebía, se drogaba y por supuesto no trabajaba en la construcción ni en ningún otro sitio». De pronto, se vio sola, aislada, agredida y con la amenaza de que «te van a matar y les van a hacer lo peor a los tuyos. Es una pesadilla y sientes mucho miedo. Ya no puedes ni pensar y haces lo que te manda», asegura.

Esclavitud e indiferencia

Despojada de toda su documentación y con el teléfono y su actividad en las redes sociales totalmente controlada, la víctima cuenta cómo se enfrenta a la terrible realidad de la calle donde «daba igual que estuvieses enferma o con la regla, incluso embaraza, si te negabas a salir te pegaban una paliza brutal». Su experiencia es similar a la de otras mujeres explotadas por esta red criminal que denuncian cómo, además, las obligaban a mantener relaciones sin preservativo y a someterse a cualquier práctica sexual que les pidiesen. A este respecto, la víctima recuerda cómo los clientes «iban a lo que iban y no querían saber nada de ti ni de tus problemas. Si alguna vez insinuabas algo de lo que te pasaba los había que te mandaban callar. Tú no eres una persona para esos hombres», recalca.

Pasados casi dos años de cautiverio y en avanzado estado de gestación, la víctima decide arriesgarse e intentar la huida, «sigues teniendo mucho miedo a lo que pueda pasar pero llega un momento en que ya no puedes hacer otra cosa que intentar es escapar», asegura. Logró contactar con un amigo que «me hizo llegar dinero para el viaje pero mi exnovio se enteró y casi me mata a golpes. Me quitó el dinero y me rompió la tarjeta del teléfono móvil. Al final, mi amigo consiguió reservarme un billete de transporte y, en cuanto pude coger toda la documentación que me habían quitado, escapé de allí con lo puesto».

Tras poner tierra de por medio la joven se enfrentó a la difícil labor de reconstruir su vida y a hacer frente a un futuro incierto a punto de ser madre. «Cuando el bebé nació estaba sola y sin trabajo, así que a la desesperada acepté la oferta de una amiga fuera de Asturias que me dijo que me ayudaría». Según denuncia, «estuve con ella unos meses hasta que mi exnovio me localizó. Quiso obligarme a volver con él agrediéndome y amenazando al bebé pero llamaron a la policía y se fue».

Esta no sería la última amenaza que le dirigiría su explotador. Días después, y a través de una red social la amenazaría con matar a su hijo. «Dijo que lo mataría primero a él y luego a mí, así que lo denuncié». Desde entonces, el agresor cuenta con una orden de alejamiento de madre e hijo, que poco después fueron enviados a una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Desde allí, con ayuda de las administraciones, entidades de apoyo y una enorme fortaleza, esta mujer ha podido recuperar su vida. «No es sencillo recuperarse, pero con esfuerzo y ayuda se sale», asegura agradecida.