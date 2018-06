La plantilla asignada a la Policía Nacional de Avilés se reforzará con diez agentes en prácticas La alcaldesa recibió ayer al nuevo jefe superior de la Policía, Juan Jesús Herranz. / PATRICIA BREGÓN El nuevo jefe superior del cuerpo en Asturias manifiesta que «no se puede pretender que los catálogos estén cubiertos al 100%» J. F. GALÁN AVILÉS. Viernes, 15 junio 2018, 03:16

La plantilla de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés se reforzará con la incorporación «inmediata» de diez agentes en prácticas que prestarán servicio en la ciudad durante un año. Así lo anunció el jefe superior del cuerpo en Asturias, Juan Jesús Herranz Yubero, durante la reunión que mantuvo ayer, un día después de su nombramiento, en el Ayuntamiento con la alcaldesa, Mariví Monteserín.

Las nuevas incorporaciones forman parte de los 2.615 agentes que una vez concluido su periodo en la Academia de Ávila completan su formación en la calle, patrullando con agentes veteranos. De ellos 67 han sido asignados a Asturias en el marco de la Operación Verano, diseñada para reforzar zonas turísticas. «Aún no tienen la condición de policías. Su esfuerzo seguirá siendo evaluado, y precisamente por eso pondrán tanto empeño como el que más», manifestó Herranz Yubero.

Los sindicatos policiales llevan años denunciando la escasez de efectivos que, a su juicio, padecen las comisarías de Policía Nacional de Asturias. En el caso de la de Avilés, el catálogo recoge 155 plazas de las que estarían cubiertas 118, a la espera de que se resuelva un concurso de méritos convocado a nivel nacional que en un principio incrementará en once agentes de escala básica los efectivos adscritos a la comisaría de la calle Río San Martín. El referido catálogo asigna al Principado 1.603 agentes operativos, número que según los sindicatos policiales se reduce a 1.310.

El nuevo jefe superior del cuerpo en Asturias aseguró ayer que «más que déficit de agentes lo que sucede es que los catálogos están un poco sobredimensionados. No se puede pretender que estén al 100%, porque si fuese a sí no habría vacantes y no podría haber oferta pública de empleo. Asturias está en sintonía con la media nacional y tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de España, ya de por sí un país seguro, lo que significa que estamos mejor que la mayoría de los sitios», concluyó Herranz Yubero.

La alcaldesa, por su parte, agradeció la visita y manifestó que durante la media hora en la que estuvieron reunidos se abordaron fundamentalmente aspectos relativos a la cooperación con la Policía Local. «Lo estamos haciendo bien, pero siempre hay algo en que se puede mejorar», dijo al respecto.