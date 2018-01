La oposición saca adelante un reglamento que el PSOE considera que vulnera la ley Los grupos municipales, reunidos en una comisión reciente. / MARIETA PP, Somos, IU y Ganemos aprueban el texto en la comisión especial y, una vez se incorpore el informe jurídico, podrán llevarlo a Pleno J. F. G. AVILÉS. Martes, 16 enero 2018, 02:19

La oposición ha hecho valer su mayoría para sacar adelante en la comisión especial creada al efecto su propuesta de Reglamento Orgánico Municipal -el texto que regula aspectos del funcionamiento interno de la Corporación y el desarrollo de los plenarios- pese al rechazo del PSOE, que asegura que vulnera la legalidad. El siguiente paso es esperar el informe de los servicios jurídicos municipales y dictaminarlo en comisión, que decidirá si finalmente lo lleva a Pleno. En este hipotético caso los votos de PP, Somos, Izquierda Unida, Ciudadanos y Ganemos asegurarían su aprobación.

Los cuatro partidos consensuaron el texto como alternativa al que, aseguran, habría puesto sobre la mesa el PSOE, extremo que éste niega. «Lo único que presentamos fue un borrador incompleto redactado por la secretaria municipal sin la menor injerencia nuestra. Nuestra intención era esperar a que estuviese listo, pero tal fue su insistencia que decidimos enviarles lo que había, dejando muy claro que la secretaria aún no había finalizado su trabajo y que, por tanto, no era más que un borrador inconcluso en el que, insisto, no tenemos arte ni parte», subrayó ayer el portavoz socialista, Luis Ramón Fernández Huerga.

La oposición sostiene por contra que se trata de una propuesta del PSOE. La rechazaron de pleno, argumentado que había sido diseñada para frenar sus iniciativas y que solo respondía a los intereses del gobierno local, y presentaron su propia alternativa, «más democrática, transparente y participativa». Formada por ochenta artículos, contempla crear comisiones de transparencia y contratación, recoge medidas que, sostienen, garantizarían el cumplimiento de los acuerdos plenarios y permitiría que cualquier vecino intervenga en los plenos mediante una 'tribuna ciudadana' que se abriría en el turno de ruegos y preguntas

La oposición le acusa de querer dilatar el proceso y reprocha que no presente alternativas

Fernández Huerga aseguró que la alternativa consensuada por la oposición incumple gravemente la Ley de Bases del Régimen Local. A modo de ejemplo, «contempla que todos los integrantes de la Corporación puedan tener dedicación exclusiva», mientras que la referida norma «establece un tope para cada ayuntamiento en función de su población».

El portavoz socialista entiende que el informe jurídico «no puede ser otra cosa que desfavorable». En caso de ser así, tampoco impediría que la comisión decidiese, con los votos de la oposición, llevarla a Pleno y aprobarla haciendo valer su mayoría. Llegado este extremo, Fernández Huerga deja entrever que el PSOE solicitaría judicialmente su nulidad, «aunque confío en que si, como cabe esperar, el informe es desfavorable algún partido de marcha atrás».

La comisión de ayer se resolvió en cuestión de minutos. Fernández Huerga planteó que la alternativa de la oposición y la propuesta de la secretaria una vez esté finalizada se estudiasen artículo por artículo para a partir de ahí elaborar una única, solicitud que fue rechazada por la oposición al entender que lo que perseguía era «dilatar esta comisión hasta el infinito», manifestó Yolanda Suárez, de Somos. En términos similares se expresó Carmen Conde, de IU. «Lo que querían era retrotraer la comisión al principio», dijo al respecto.

Alfonso Araujo, del PP, lamentó que el PSOE «no hiciese aportación alguna para enriquecer el documento», Ciudadanos expresó su «sorpresa» ante la negativa del PSOE «a aprobar un texto similar al de ciudades como Zaragoza, Sevilla o Soria sin presentar alternativa alguna» y Ganemos contrapuso «la parálisis del gobierno» frente a la «iniciativa de la oposición». Fernández Huerga, por su parte, acusa a los cuatro partidos de querer convertir las comisiones «en un pitorreo». «Me refiero especialmente a Somos, que como siempre lleva la parte más beligerante. Solo busca el ruido», apostilló.