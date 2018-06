Una representación de la plantilla asiste al pleno de la Junta Viernes, 8 junio 2018, 02:16

Lo escucharon en directo y ayer por la tarde volvían a escuchar la grabación porque «no damos crédito». A los trabajadores de El Árbol que siguieron en directo la interpelación al consejero de Empleo en la Junta General del Principado les «indignó» su intervención. Por varios motivos pero, por resumir algunos, por decir que el tema escapaba a la competencia de su consejería, por la vaga y ambigua explicación sobre la supuesta conversación con la SEPI y por dedicar más tiempo a las informaciones publicadas en prensa que a detallar su mediación en el conflicto laboral. «¿Si no corresponde a su consejería a quién nos dirigimos a Agricultura?», ironizaban. Tampoco comparten los «tres actores» que refirió Isaac Pola en este conflicto, a saber, la SEPI, El Árbol y la futura adjudicataria. «Que sepamos aún no hay firmado ningún alquiler, así que no es actor», remarcaron.