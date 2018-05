El PP retira su propuesta contra el transfuguismo tras la negativa de algunos grupos

El Partido Popular retira finalmente la propuesta que había presentado para firmar un pacto contra el transfuguismo a nivel local. «Buscábamos consenso, pero no lo hemos logrado», señala el portavoz municipal del partido, Carlos Rodríguez de la Torre. El popular considera que el Ayuntamiento tiene un problema «importante» por la existencia de cuatro concejales que han abandonado las filas del partido por el que se presentaron a las elecciones en este mandato. Además de los tres que se dieron de baja del PP, Alfonso Araujo, Constantino Álvarez y Francisco Zarracina, el que fuera cabeza de lista por Ciudadanos, Juan Cuesta, hace más de dos años que no aparece por el Consistorio, pero no ha renunciado a su acta.

El PP planteó una batería de medidas para aislar a los ediles no adscritos, que llamaba al cumplimiento de la Ley antitransfuguismo y proponía además otras cuestiones, como que no se debatieran ni votaran propuestas que vinieran de concejales que gozasen de esta condición. El documento fue respaldado por algunos grupos como Izquierda Unida o Somos, mientras que se topó con la negativa de otros como Ciudadanos o Ganemos, que no lo consideran una fórmula adecuada para resolver el problema.

«A la vista de los posicionamientos que ha habido de los diversos grupos políticos y en concreto, para nuestra sorpresa, ante el hecho de que Ciudadanos manifiesta que no le preocupa este tema, nosotros no vamos a perder ni un minuto más en este asunto», asegura De la Torre.

«Con estas posturas, no vamos a perder ni un minuto más con este tema», dice De la Torre

El Pleno

Falta por ver lo que sucederá en el Pleno de la próxima semana, en el que los no adscritos presentarán, al menos, una propuesta. Se trata de una moción, que defenderá el edil Francisco Zarracina, en la que se pretende instar al gobierno local a que se realice algún tipo de acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución el próximo mes de diciembre, con un reconocimiento a las personas que formaron parte de la primera corporación democrática. Algunos grupos ya han asegurado que no participarán en el debate de ninguna propuesta que venga de los no adscritos, mientras que otros no se han pronunciado aún al respecto.

Los concejales populares aseguran que se dedicarán a su tarea de oposición y a preocuparse «por el bienestar de la ciudadanía, los impuestos municipales y su destino y el modelo de ciudad que defienden desde el partido. Nos obstante, y más allá de que no se vaya a firmar el pacto propuesto, el PP anuncia que su actuación en los plenos será la de debatir las cuestiones que partan de los grupos municipales sustentados por partidos políticos que han obtenido representación municipal.

Los no adscritos, por su parte, ya han anunciado que presentarán una candidatura propia a las municipales y se han sumado al proyecto político de un nuevo partido llamado Unión de Ciudadanos Independientes, UCIN.