El retraso del Pleno de mayo por la «agenda de la alcaldesa» enfada a IU «Es una tomadura de pelo, todos sabemos que la vida institucional gira en torno a la sesión del tercer jueves del mes», denuncia Llarina González A. SANTOS AVILÉS. Jueves, 10 mayo 2018, 03:49

El Pleno municipal del mes de mayo no se celebrará el próximo jueves día 17, sino que se retrasa al jueves 24, según comunicó ayer a los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. Este nuevo aplazamiento, «que no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero», según denunció la portavoz de IU, Llarina González, no ha gustado nada a la coalición, porque considera que la razón esgrimida por la alcaldesa, «problemas de agenda», no está justificada.

González censura que, «aunque la alcaldesa tiene la potestad de retrasar durante cinco días el pleno ordinario, no da explicaciones a la oposición». Según defiende Izquierda Unida, «todos en el Ayuntamiento sabemos que la vida institucional gira en torno que el tercer jueves de cada mes hay Pleno ordinario, y en función de eso los grupos establecen su trabajo y sus prioridades. Me gustaría saber cuáles son las prioridades de la alcaldesa, si prioriza la ciudad».

Llarina González recuerda algunos de los asuntos «importantes» que deben ser tratados en el pleno, como las conclusiones de la comisión de investigación del agua o el Plan del Casco Histórico».