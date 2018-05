«Revelar un secreto puede desencadenar una tormenta» Eloy Fernández Porta. / LVA El autor del ensayo 'En la confidencia' teatralizará hoy la presentación de su último libro en el ciclo de Palabra del Niemeyer Eloy Fernández Porta Escritor C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 30 mayo 2018, 04:02

Doctor en Humanidades, profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra y escritor, Eloy Fernández Porta (Barcelona, 1974) es también actor. El ensayista descubre su formación teatral (estudió interpretación con Sanchís Sinisterra) en la gira de presentación de su último libro, 'En la confidencia' que mañana llega al Ciclo de Palabra del Centro Niemeyer. A las 20 horas.

-¿Qué vamos a ver esta tarde?

-Será una obra en tres actos, de hora y media de interpretación, basada en mi libro 'En la confidencia'. No es exactamente un monólogo porque en el segundo acto me desdobló en dos personajes con cambio vestuario, de idioma y de acento. Algunas partes las recito literalmente y hay una parte central nueva concebida solo para la escena.

-Curiosa esta forma de presentar un libro...

-Me interesa que uno de los componente de mis libros sea siempre teatral, que tenga sonoridad, locución, ritmo, valores escénicos. Siempre he desarrollado estas presentaciones en formato recital, el 'Spoken Word', y en este caso el mismo libro me llevó a dar un paso más allá. Lo estoy presentando en una gira con una decena de actuaciones.

-Llevar un libro, un ensayo como es el caso, a la escena suena a reto.

-Tuvo una parte de reto y otra más inmediata y natural. Esta segunda es la autobiográfica, en la que se cuentan escenas y situaciones que funcionan como monólogo porque son narrativas. La otra parte sí es un reto, la del desdoblamiento.

-Respecto al contenido de su último libro, ¿qué nos confía usted en 'En la confidencia'?

-Bastantes cosas: amorosas, familiares y otras inconfesables. Es una reflexión sociológica sobre compartir los secretos. Sobre si lo dominamos o es una tormenta que nos arrastra y que puede destruir el prestigio de una persona. Lo explico a partir de la mitología egipcia y lo desarrollo a través de casos más recientes y muchos de ellos literarios. Autores como Truman Capote, por ejemplo, se sirvió de ello.

-¿Un secreto revelado es una confidencia ?

-El secreto no existe hasta que se pone en palabras y es distinto a los intercambios formales de información. Como vivimos en un mundo de intercambios de datos, concedemos mayor importancia a momentos de calor y efusividad, a esa llama que brota.

-¿Pero es algo innato al ser humano, no?

-Es salgo social y es otro aspecto que exploro en el libro. Los modos de revelar el secreto que se relacionan con la educación del género masculino, con el imaginario sexista sobre mujer indiscreta que existe en la literatura, con la propuesta del feminismo o con las culturas gays atrapadas por la heterofobia y el secreto. Sí, es un conjunto de proceso de socialización.