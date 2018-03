La revista El Bollo «será fuente de investigación de nuestra historia» Benjamín Lebrato, Alfonso López Menéndez y Julio López Peláez presentaron ayer la revista. / P. BREGÓN El número 122 de la publicación, presentado ayer en el Salón Barroco de la iglesia de San Nicolás, rinde homenaje a los 125 años de la fiesta C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 24 marzo 2018, 04:33

Fiel a su cita con la Pascua, el número 122 de la revista El Bollo está ya en la calle con un homenaje al 125 aniversario de la fiesta y tres sentidos recuerdos a Rubén Darío Menéndez 'Azul Cobalto', a Aida Recio y a Paco Busto. La presentación de la publicación, ayer en la sala barroca de la iglesia de San Nicolás de Bari, sirvió para agradecer la colaboración de los 66 articulistas y las decenas de anunciantes gracias a los cuales puede lanzarse una tirada de 2.500 ejemplares de una revista de trescientas páginas que se vende «al precio simbólico» de cinco euros.

Benjamín Lebrato, presidente de la Cofradía de El Bollo, explicó que la portada «recupera la memoria histórica de Paco Busto» con un cartel que el desaparecido diseñador gráfico presentó a un concurso en 1974 y del que el artista Ramón Rodríguez conservaba un original que ha actualizado para la ocasión. De entre todas las colaboraciones solo señaló dos 'In memoriam', el dedicado 'Azul Cobalto' que, durante unos años al igual que su padre y su hermano, dirigió esta revista, y el de la librera Aida Recio, escrito por María Josefa Sanz, Cronista Oficial de la Villa. «En la foto que lo acompaña sale con el dedo amenazándome, diciéndome 'Benja, no me hagas fotos'. Ahora ya no lo puede impedir», recordó cariñosamente Lebrato.

El presidente de la cofradía informó de que el consejo de redacción de la revista formado por Juan Wes, exdirector de LA VOZ DE AVILÉS, el periodista Luis Muñiz y el profesor Julio López Peláez está buscando cinco ejemplares de 1906, 1907, 1908, 1912 y 1913 extraviados «que quizás puedan estar perdidos en alguna casa» y con los que pretenden completar la memoria histórica de la publicación y, por extensión, la de Avilés. Porque la revista El Bollo «será en un futuro fuente de investigación» de la historia local, recalcaron tanto Lebrato como Peláez.

La Cofradía El Bollo publicará en breve un libro, el primero de una serie de monográficos

De esta memoria saldrá el contenido del primer libro publicado por la Cofradía en coincidencia con sus 125 años y que presentarán el Día del Libro, el 23 de abril. Será el primero de una serie de monográficos en los que irán recogiendo las portadas de todos estos años, las reinas de la fiesta o un índice de autores, entre otros temas.

Alfonso López Menéndez, párroco de San Nicolás y anfitrión en el salón en el que se celebró la presentación, alabó un escenario lleno de arte e historia. El primero a cargo de los cuadros de Espolita y de la familia Soria. El segundo por representar «la parte amable de la historia de esta parroquia con el Ayuntamiento de Avilés, porque cuando los frailes se quedaron sin dinero cuando la construían, recurrieron a él, que tampoco tenía», bromeó. El párroco agradeció que El Bollo «todavía tenga a esta parroquia como lugar de referencia».