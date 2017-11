Roban efectos personales y emisoras en las taquillas de la acería de ArcelorMittal Los afectados pusieron en conocimiento de los servicios de seguridad de la planta lo ocurrido, y se procedió a un intenso registro de la zona que, sin embargo, no dio resultados positivos MARCOS GUTIÉRREZ / O. V. AVILÉS. Viernes, 24 noviembre 2017, 02:25

Varios amigos de lo ajeno (las versiones difieren en el número e indican que pudieron ser dos o tres) se introdujeron alrededor de las tres o cuatro de la madrugada de ayer en las instalaciones de la acería de ArcelorMittal en Tabaza y reventaron las taquillas de varios trabajadores, haciéndose con el contenido de éstas.

Los afectados pusieron en conocimiento de los servicios de seguridad de la planta lo ocurrido, y se procedió a un intenso registro de la zona que, sin embargo, no dio resultados positivos. También se dio parte de lo sucedido a la Guardia Civil, que amplió las pesquisas al exterior de la planta y al entorno de los 'recicladores ilegales' conocidos por las fuerzas de seguridad, de momento, sin resultados positivos. El valor de lo sustraído (básicamente ropa, pero también, según las fuentes consultadas, varias emisoras tipo walkie-talkie con sus correspondientes baterías) no es elevado (unos doscientos euros por emisora, según cálculos de fuentes conocedoras del asunto), pero la preocupación de los afectados va más allá, porque según informaron se trata de hechos que ya han ocurrido con cierta reiteración en las instalaciones de la acería. De hecho, algunos trabajadores consultados indicaron que ya no dejan objetos de valor en las taquillas, «sino solamente la ropa mínima para poder cambiarse después de los turnos».

En anteriores ocasiones, los 'recicladores ilegales' han optado por llevarse chatarra del parque de reciclaje que ArcelorMittal tiene en Tabaza para utilizar el metal achatarrado en nuevas coladas y reciclar así los componentes férricos. No se trata de una tarea fácil, la de acceder a esa zona, puesto que la acería tiene vigilancia permanente. Sin embargo, el amplio perímetro de la factoría hace que sí sea factible que los ladrones puedan llegar hasta el parque de reciclaje sin ser detectados a tiempo.

Economía circular

Por otra parte, Unesid informó ayer de que la totalidad de las industrias productoras de acero en España ha suscrito ya el Pacto por la Economía Circular y subrayó que este sector es el primero que lo hace al completo: «Somos los campeones del reciclaje indefinido, manteniendo todas las propiedades del acero. Cada tonelada de acero producida conlleva siete euros en inversiones medioambientales».