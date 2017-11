Dos robos en una tienda y en un bar de La Espina en los dos últimos días La cristalera del bar Trisquel completamente destrozada. / MARIETA Los ladrones se llevan ropa de niño y el dinero de las tragaperras, sembrando gran intranquilidad entre los comerciantes y hosteleros de este barrio YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Domingo, 26 noviembre 2017, 03:15

Los comerciantes y hosteleros de La Espina viven días de intranquilidad después de dos jornadas en las que se han producido robos en dos establecimientos. El primero fue el local que Eurocien dedica a textil. Su propietaria, Pilar Iglesias, no termina de comprender cómo fue posible que durante la madrugada del jueves al viernes los ladrones pudieran romper el escaparate e ir sacando toda la mercancía, prenda a prenda, entre las rejas. Y en la madrugada de ayer sábado le 'tocó' al bar Trisquel sufrir la visita de los ladrones, que se llevaron el dinero de la máquina tragaperras y también efectivo que los propietarios habían dejado en el local.

Los comerciantes y los hosteleros de la zona temen que se puedan producir más robos en estos días si no se incrementa la presencia policial, ya que parece que los ladrones se han cebado con este barrio. De hecho ayer se extendía el rumor de que además de en estos dos locales también habían intentado acceder a alguno más sin conseguirlo, algo que de momento no ha sido confirmado.

El primero de los robos se produjo sobre las dos de la madrugada del viernes. Una hora que se ha podido confirmar porque algunos de los vecinos de la zona ha asegurado que oyeron ruidos en ese momento. Según parece, los ladrones rompieron una parte del escaparate, protegido con una reja y después utilizaron un gancho con el que fueron acercando a ellos todas las prendas que había en él, excepto dos edredones. La ropa de bebé estaba en algunos casos en cajas, pero no parece que los ladrones tuvieran muy complicado sacarlas a través de la reja, ya que dejaron el espacio prácticamente vacío. Lo que sí entiende la propietaria es que para llevarse todo el material que robaron tuvieron que estar bastante tiempo ante su local, de ahí que lamente que quienes oyeron ruidos no alertasen a la policía en el momento para que los cogiesen 'in fraganti'.

«No es tanto por el material robado o los destrozos, que al fin y al cabo los cubre el seguro de la tienda, es más por la inseguridad que sentimos, que es cada vez mayor», apunta Pilar Iglesias, que añade que «incluso ahora que ya se hace de noche pronto y no queda nadie en la calle da miedo estar en el local sola».

En el caso del bar Trisquel, los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro y media de la madrugada de ayer sábado. Mercedes Herrero, su propietaria asegura que «el robo se produjo en dos minutos», siguiendo la pauta habitual de rapidez de los hechos. Los ladrones rompieron con una maza la cristalera y rápidamente entraron en el establecimiento para romper la máquina tragaperras y llevarse la caja en la que se acumula el dinero, también pudieron hacerse con el dinero en efectivo que los propietarios del local habían dejado esa noche allí.

Parece, además, que no fueron los únicos sucesos en establecimientos de la ciudad en la madrugada del viernes al sábado, ya que, según señalaron, «la persona que vino a reponernos la cristalera del local nos dijo que había tenido otros dos hechos similares en Avilés».

Por otro lado, en los últimos días también se han producido robos en varias viviendas de la calle Fernando Morán. Según han relatado a este periódico vecinos de la zona, en cuatro horas los ladrones entraron en tres viviendas, concretamente entre las 15.30 y 19.30 horas.

Y ayer, la Policía Local tuvo que intervenir en dos ocasiones para apaciguar los ánimos de dos personas que se encontraban en la calle exaltadas. En uno de los casos consiguieron calmarla, pero en otro, en la zona de Las Meanas, el hombre no atendió a razones y llegó a agredir a uno de los agentes que intervino en la operación.