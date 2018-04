«La Ronda Norte no debe existir, hay que soterrar la Arteria del Puerto» Los ponentes, antes del inicio de la charla. / J. PRIETO «No hay que dar rodeos, hay que ir directamente a la autopista», defiende Juan Enrique Balbín, autor del PGOU de 1986 que ha cambiado Avilés J. F. G. AVILÉS. Miércoles, 25 abril 2018, 03:07

El Plan General de Ordenación Urbana de 1986 fue la clave de la profunda transformación que desde entonces ha experimentado la ciudad. «La llamada Ronda Norte no debe existir. Es un error. No hay que dar un rodeo de diez kilómetros. Hay que salir directamente desde la ría hacia la autopista soterrando la Arteria del Puerto. Lo mismo que ahora, pero con una calzada más ancha, sin cruces y encajada en un túnel. Así de fácil, y saldría más barato», manifestó ayer el autor de aquel dibujo orientado a la ría que ha dado la vuelta a la ciudad, el arquitecto Juan Enrique Balbín.

De la misma opinión son el también arquitecto Marcos Balbín, su hijo, y el economista Fernando Rubiera, soterrar la carretera al igual que está previsto hacer con las vías del ferrocarril. Los tres participaron en una mesa redonda celebrada ayer en la Casa de Cultura organizada por la Plataforma de los Servicios Públicos .

«La solución de la Ronda Norte y del ferrocarril deben plantearse de forma conjunta. Una vez que se va a hacer el semisoterramiento de las vías adosarle la calzada es relativamente sencillo. Así todo quedaría integrado bajo la Isla de la Innovación, el nuevo centro de la ciudad», señaló Marcos Balbín.

Su visión es de conjunto. «El futuro de Avilés está relacionado con el del área metropolitana de Asturias, con cómo van a estar conectadas las tres urbes. Eso nos obliga a definir la estrategia de ciudad. Las grandes infraestructuras acaban condicionando la ordenación del territorio. Por eso ha de hacerse al revés, la ordenación del territorio es la que tiene que definir las grandes infraestructuras. Lo contrario es un error. Primero hay que pensar cómo queremos la ciudad y después tomar las decisiones oportunas. Las grandes infraestructuras crean sinergias que van a hacer que la ciudad crezca de una manera o de otra, y resulta que el suelo estratégico de la ciudad está en la Isla de la Innovación», el terreno que rodea al Centro Niemeyer.

Elefantes blancos

Es la clave. «Además de resolver el problema de movilidad» adoptar la solución por la que abogan ambos arquitectos «integraría el Niemeyer en la ciudad y le daría la proyección que necesita y que ahora mismo no tiene», subrayó Rubiera. Durante su intervención aludió a los «elefantes blancos, esas construcciones grandilocuentes que no sirven para nada. La excepción es el Guggenheim Bilbao, el único que no es un elefante blanco», subrayó.

La diferencia estriba en que «en el caso de los demás, entre ellos el Niemeyer, solo se ha puesto un edificio sin planteamiento urbanístico previo. El Guggenheim es la guinda, el pastel es la reforma urbana planificada que ha experimentado Bilbao, y cuando se hace así la guinda se convierte en icono. Pero en sí mismo un símbolo no es un motor. Si no hay nada detrás, no sirve».

En el caso de Avilés «solo se ha hecho una parte de la regeneración urbana, la recuperación del centro, pero si el Niemeyer no existiese tampoco pasaría nada. Aquí tenemos un elefante blanco pero falta la regeneración de su entorno», añadió.

El soterramiento de la Arteria del Puerto (N-633) «desplazaría el desarrollo hacia la Isla de la Innovación. Es la clave, lo que permitiría completar la transición de ciudad industrial hacia su futuro, una industria diferentes y más servicios. Entonces el Niemeyer sí sería un icono», concluyó Rubiera.

Su planteamiento fue ratificado por Juan Enrique Balbín. «La clave es la Isla de la Innovación, con nuevas viviendas, un polígono terciario en el entorno del Niemeyer con servicios y actividad comercial y de ocio y una estación de ferrocarril con línea hasta Raíces, Salinas, Piedras Blancas y el Aeropuerto por un lado y a Oviedo y Gijón por el otro. Sería el nuevo centro de una ciudad que va desde el Aeropuerto hasta Cancienes con el Niemeyer como cabecera e integrada en un área central metropolitana. Ahí está la sustancia del Avilés del siglo XXI».