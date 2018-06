«No aguantamos más el ruido, la vibración y el polvo. Nos vamos de aquí» Álvaro Val observa las obras desde la ventana de su cocina, en Las Niñadas, en Llaranes Viejo. / PATRICIA BREGÓN Vecinos de Llaranes se quejan de las molestias y los daños que las obras de los accesos al PEPA causan en sus viviendas EVA FANJUL AVILÉS. Domingo, 10 junio 2018, 02:42

«No aguantamos más, hemos alquilado un piso en Las Vegas y nos vamos de aquí. Ya no se puede vivir con este ruido, ni con el polvo, ni con las vibraciones», explican Miguel Estévez y su madre Pepita Santos a la puerta de su casa en Las Niñadas, en Llaranes Viejo. Ellos forman parte del grupo de familias afectado por las obras de construcción del enlace de la autovía con el Polígono Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Una de las nuevas pasarelas elevadas que cruzará la autopista se levanta justo delante de la que en breve dejará de ser su vivienda.

En el recibidor de su casa Pepita niega con la cabeza mientras apunta al atronador ruido de las máquinas que trabajan a escasos veinte metros y que apenas permite entender lo que dice. «Esto es horrible, cuando pasan las apisonadoras la cama salta literalmente. De hecho una vez durmiendo la siesta me desperté sobresaltada pensando que era un terremoto», asegura la mujer visiblemente afectada.

Esta familia reside desde hace siete años en una casa unifamiliar de Las Niñadas propiedad de la hija de Pepita. «Lo siento por mi hermana porque esta es su casa y ella está pagando una hipoteca, pero esto no es normal», se lamenta Miguel Ángel.

Además del polvo y del ruido, estos vecinos se quejan también del deterioro que las obras han causado a la carretera que pasa justo delante de su vivienda. «Una carretera nueva, hecha el verano pasado, que con el paso de los camiones cargados está destrozada. Además, con todo lo que aguantamos mientras la hacían y encima ahora dicen que la van dejar así», se quejan.

De lo único que se alegran es que, a diferencia de otros vecinos que han sufrido daños en sus casas por la cercanía de los trabajos de construcción, «aquí, excepto un pequeño hundimiento en el patio, no tenemos ningún problema importante», comentan.

En la misma zona de Las Niñadas, calle arriba se encuentra la finca de Álvaro Val. Un terreno que se ha visto afectado y reducido por el trazado de las obras. «Nos han dejado acorralados entre dos carreteras. La huerta llegaba casi hasta el límite de la autopista y ahora apenas tengo cuatro metros de jardín», protesta el propietario. «Es más, ofrecen una miseria por el metro de terreno y encima el vallado tuve que ponerlo yo», recalca.

Según afirma este jubilado de la siderurgia, desde las primeras obras acometidas hace ya más de siete años, las constantes vibraciones de la maquinaria empleada han producido un rosario de desperfectos en su propiedad. «Esta casa la construimos hace 35 años y hasta que no empezaron las obras no tenía ni una grieta y mira ahora: grietas en la fachada, en los suelos de la cocina y del pasillo, se nos han despegado azulejos en el baño, y hasta se ha desplazado la cocina de carbón», relata.

Val incide además en que las vibraciones, «sobre todo de las apisonadoras, hicieron que se despegase parte de las tejas de una vieja cuadra y la caída del recubrimiento lateral de una de las casas». Asegura estar indignado con el proyecto elegido para construir los accesos al PEPA. «Esto es una aberración y un despropósito, podrían haberlo planteado de otra manera que no supusiese una actuación tan agresiva y tan perjudicial para los vecinos», defiende.

«Por eso hemos interpuesto un recurso, además de varias reclamaciones por los daños ocasionados en las diferentes edificaciones», añade Álvaro Val. En este sentido ha presentado escritos ante el Principado, el Ayuntamiento de Avilés y también a la empresa constructora.

Como ellos, muchas familias del barrio de Llaranes a uno y otro lado de la autopista se ven afectadas por estas obras para la construcción del nuevo enlace del PEPA con la autovía. Algunos de los pasos elevados quedan prácticamente pegados a sus edificios y en algunos casos las obras han llegado al patio de su casa de forma literal.

Este es el caso del portal número uno de la calle Lago Ercina, de Llaranes. Allí residen desde hace más de treinta y cinco años Antonio Fernández y su hermana Luisa. Ambos han visto cambiar el entorno que rodea su vivienda, «primero con la autopista y ahora esto», se lamentan. «El ruido de las máquinas es terrible y no quiero ni pensar cómo será cuando empiecen a circular los camiones cargados por encima de nosotros, noche y día», comenta preocupada Luisa. Desde sus ventana en el primer piso, señala la pasarela y el terraplén que se levantó para construirla. «Todo el polvo se mete en casa y las piedras se han metido en el patio de mi hermano», explica.

Precisamente es Antonio es el que más preocupado se muestra, «no solo por el daño causado en el jardín, donde ya se me ha muerto un árbol, sino porque tengo un niño de siete años y como han tirado la valla me da mucho miedo que se haga daño o que se me escape a la autopista», comenta.

Antonio confía en que una vez acabados los trabajos «coloquen de nuevo las vallas y pongan las barreras antirruido que prometieron». Ahora espera que «se cumplan los plazos y las obras terminen en un año, como dijeron».