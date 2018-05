Ruth Gabriel toma la palabra en Avilés

Ruth Gabriel, ayer, en la Factoría Cultural de Avilés. / MARIETA

La actriz de 'Días contados' imparte un taller de estrategias de comunicación oral dentro del Acción Film Festival

Adquirir las herramientas comunicativas necesarias que ayuden a los profesionales a presentar y vender su proyecto cinematográfico de una manera efectiva. Este es el principal objetivo del taller de 'Pitching' que la actriz Ruth Gabriel imparte desde ayer en la Factoría Cultural de Avilés. «Se trata de aprender a comunicar con orden, con más fuerza, de una manera que transmitamos más seguridad y con más asertividad», detalla la actriz.

El Avilés Acción Pitchbox es el primer evento de estas características que organiza el festival en colaboración con ECO (Estrategias de Comunicación Oral), empresa fundada por Ruth Gabriel hace tres años. Bajo el lema 'Aprende a vender tu proyecto' busca dotar a profesionales del ámbito cinematográfico de los recursos comunicativos que les ayuden a 'lanzar' (pitch, en inglés) una propuesta con éxito. «Las clases están siendo muy divertidas, y me gusta cuando me paran y me hacen muchas preguntas porque es una manera de compartir inquietudes que a lo mejor otros tienen y no se atreven a preguntar, y de avanzar mucho mejor y de una manera óptima» comenta la actriz gaditana.

La intérprete compagina desde hace años su carrera actoral con la de la formación en el ámbito de la comunicación. Una nueva singladura profesional que la actriz inició tras buscar una solución que le ayudase a superar su propio miedo a hablar en público que desarrolló tras la repercusión de la película 'Días contados'. «Me encontraba con 18 años en ruedas de prensa, en entrevistas en directo en radios y televisiones y metí mucho la pata por no sentirme cómoda y le cogí muchísimo miedo a hablar en público. Después empecé a buscar recursos para superarlo», comenta.

«Tras sufrir miedo a hablar en público, empecé a formarme y acabé dando cursos» «Quiero producir proyectos con más presencia y papeles para actrices maduras»

El método de Ruth Gabriel se nutre de su experiencia profesional como actriz y de la formación adquirida en el ámbito de las competencias comunicativas. «Empecé más o menos a juntar datos y hacer algunos ejercicios de interpretación, de relajación con orden mental, con concentración e interesándome muchísimo por técnicas de venta», explica.

Ahora en sus cursos trasmite «todo este batiburrillo que he ido haciendo a lo largo de los años y sigo haciendo cambios a día de hoy que incorporo al curso», comenta la actriz. En concreto, el taller de Pitch impartido ayer se dividió en dos partes: la primera dedicada a la teoría de las estrategias de comunicación oral y la segunda centrada en abordar el miedo a hablar en público.

La segunda jornada de 'pitch' se desarrollará mañana y en ella habrá sesiones de trabajo individualizadas con los participantes, tras las que expondrán sus propuestas a modo de práctica. Por último, el viernes tendrá lugar un 'pitch' real ante un jurado que elegirá el mejor proyecto de entre todos los expuestos. El ganador se llevará un premio de quinientos euros concedido por la prestigiosa productora Yadira Ávalos.

Más mujeres en el cine

Ruth Gabriel lleva actuando desde los cinco años y ha desarrollado una carrera como actriz en la que ha recabado numerosos reconocimientos por su trabajo en el cine y en la televisión, entre ellos un Goya. Ahora, compagina su labor como asesora de comunicación con la actuación en proyectos como 'El continental', para TVE y también se ha embarcado en la producción. En concreto ha producido el corto de Hugo Gómez 'La lección'. Pero Gabriel se plantea esta labor como una oportunidad para tomar parte activa y reivindicar la mayor presencia de las actrices «quiero producir proyectos que tengan más presencia femenina, con más personajes mayores de 35 años para las que no hay papeles en el cine y tenemos mucho que decir».