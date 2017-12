Sábado con mucho donde escoger El mercadillo Pop Up tuvo ayer una jornada muy animada. / PATRICIA BREGÓN La ciudad ofrece hoy un extensa y variada oferta lúdica y gastronómica | Martirio en el Niemeyer, punk surf en la Factoría Cultural, turrón en Camposagrado, vermú en la plaza, mercadillo en el NH y noche zombi J. F. G. AVILÉS. Sábado, 9 diciembre 2017, 02:31

Quienes se hayan decantado por disfrutar del largo puente de diciembre en Avilés tienen hoy sábado mucho donde escoger. Un buen plan matinal sería darse el gusto de probar algunos de los dulces que ofrece el Salón de Turrones y Mazapanes que hoy se estrena en el palacio de Camposagrado, visitar el mercadillo Pop Up instalado en el Hotel NH Collection Palacio de Avilés y rematar con un vermú con burbujas en la plaza de Hermanos Orbón. Tras la comida, el descanso y el paseo por el casco histórico hay que escoger entre acudir al concierto de Martirio, a las ocho y media de la tarde en el Niemeyer, o al que ofrecerá a partir de las diez la banda mallorquina The Surfin Limones en la Factoría Cultural.

La noche será para los muertos vivientes inscritos en el 'Survival zombie', una ginkana teatralizada en la que se trata de sobrevivir a las numerosas pruebas que se encontrarán a lo largo de las siete horas de recorrido. Comenzará a las once de la noche en la plaza de España. Quienes prefieran seguir con la música pueden ir al pub Don Floro a escuchar al Trío Calavera, a disfrutar de una sesión de baile estilo guateque años sesenta y setenta a Le Garaje, al pub Allegro Ma Non Tropo, donde actúan Xilo & Carlos o a la Sala Malecón, con música en vivo de la banda avilesina Phacaval.

El Salón de Turrones de Mazapanes abre de 11.30 a 14 y de 17 a 21 horas, y no resultará fácil evitar caer en las tentaciones elaboradas por las cinco confiterías participantes. Para los más pequeños, a las seis de la tarde hay un taller infantil de piruletas navideñas.

Más de 750 zombies tomarán las calles del casco histórico desde las once de la noche

El burbujeante espumoso o el vermú se sirve en las doce casetas de madera instaladas bajo los soportales de la plaza de abastos. Es un vermú largo, de 12 a 16 y de 19 a 24 horas, con treinta referencias, pinchos y música en directo. En el mercadillo Pop Up participan diez creadoras avilesinas de arte, moda y complementos, y abre de 12 a 15 y de 17 a 21 horas. De Martirio poco se puede decir que no se haya dicho, un concierto enmarcado en la gira en la que celebra sus treinta años sobre los escenarios, aunque en realidad ya son 32, en el que interpreta algunos de sus muchos grandes éxitos. No tan conocidos son The Surfin Limones, punk surf, con entrada gratuita.

Y por la noche, zombies. Hay más de 750 inscritos dispuestos a enfrentarse al mortal recorrido que se mantendrá en incógnita hasta el último momento.