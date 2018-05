La sección Aulas Móvil del certamen de cortometrajes elige a sus diez finalistas La edil de Cultura visitó ayer la nueva oficina móvil. / JOSÉ PRIETO L. V. AVILÉS. Martes, 8 mayo 2018, 03:49

La Sección Aulas Móvil del 'Avilés Acción Film Festival' ya tiene a sus diez finalistas para competir en esta XVII edición. Como cada año, el certamen nacional de cortometrajes incluye este apartado dedicado al alumnado de diferentes centros educativos de la comarca en el que los jóvenes deben realizar un cortometraje de no más de 3 minutos con su teléfono móvil. Los finalistas son: 'El Retorno de Silence', de Olivia (IES La Magdalena); '¿Te has parado a pensar?' (IES La Magdalena); 'Soñar no es gratis', de Pablo Iglesias (IES Carreño Miranda); 'Llegada al paraíso', de Adrián Gallego (IES Virgen de la Luz); 'El reencuentro', de Ángela de las Heras (IES Nº 5); 'El juego del destino', de Sara Laso (IES de la Luz); '¿Y tú? ¿También tienes que justificarte?', de Aida C.Moyano (IES Menéndez Pidal & Diversex); 'La amistad', de Jéssica Gutiérrez (IES Menéndez Pidal); 'No hay planeta B', de Esteban Areces (IES Menéndez Pidal); y 'Art Motion', de Aurora Manteca (IES Nº 5).

En los próximos días se comenzarán a proyectar los diez trabajos finalistas en las pantallas grandes de los Multicines Odeón ParqueAstur, de donde saldrá uno de los tres premios a los que aspiran estas chicas y chicos.

Los espectadores de los cines de ParqueAstur podrán votar a la salida de las salas a sus cortometrajes favoritos, lo cual computará para otorgar el Premio del Público, que se entregará el próximo 2 de junio (Teatro Palacio Valdés) junto al 'Más votado en la Red' y el premio 'Jurado Joven', dentro de esta categoría.

Por otro lado, la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, visitó ayer la oficina desde la que trabajará el equipo de Avilés Acción durante el mes de mayo. El espacio de trabajo es una instalación móvil transparente ubicada frente a los Caños de la calle San Francisco que está abierta al público de lunes a viernes en horario de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas para todas las personas interesadas en conocer el espacio e informarse sobre las actividades del festival.